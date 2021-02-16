كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 12:34 مساءً - مع تغيّر الفصول، قد ترغبين على الأرجح في تغيير لون شعرك أيضًا، بألوان شعر رائعة لتجديد مظهرك وإضافة بعض التنوّع إلى إطلالتك. وليس هنالك أجمل من صبغات شعر أشقر ثلجي الذي يتناغم بشكل مثالي مع الطقس الشتوي، مما يستحضر تمامًا توازن الثلج والنعومة. والشيء الرائع في هذا اللون هو أنه يأتي بجميع درجات الألوان المختلفة، ويمكن أن يكون انتقالًا ممتعًا إلى شيء مختلف وفريد.

وفي الآتي، جمعنا لك باقة من أجمل صبغات شعر أشقر ثلجي بالصور، لتختاري منها اللون الذي يليق بشخصيتك.



أجمل صبغات شعر اشقر ثلجي بالصور

أجمل صبغات شعر اشقر ثلجي بالصور

صبغات شعر أشقر ثلجي فاتح جدًا

صبغة شعر أشقر ثلجي فاتح جدًا لإطلالة ساحرة

للحصول على أجمل إطلالة، ولإضفاء نوع من التميّز، لا تترددي في إختيار هذا اللون لتُعززي جاذبيّتك وتميّزك، وتتألقي بإطلالة ساحرة. فاللون الأشقر الثلجي يستمر في إلهام عشاق الشعر الأبيض في جميع أنحاء العالم، ويُناسب هذا اللون جميع أنواع الشعر.

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صبغات شعر أشقر ثلجي مع خصل رمادية

زيّني شعرك الأشقر الثلجي بخصلات رمادية لإطلالة لافتة

كوني متميّزة ومتألقة بتطبيق هذا اللون، فهو يعطيك شكلًا مختلفًا وإشراقة مميزة؛ لما يُضفيه من سحر وجاذبية على إطلالتك، وأكثر ما يميّزه أنه يمكن تنسيقه مع تسريحات مختلفة لترتقي بها إلى مستوى عالٍ من الأناقة.



صبغات شعر أشقر ثلجي داكن

صبغة شعر أشقر ثلجي داكن لإطلالة جذّابة

يمنحك هذا اللون مزيجًا من الأناقة، والجاذبية والإثارة، وفي الوقت ذاته يمكنك تنسيقه مع تسريحات مختلفة لإطلالاتك النهارية والمسائية على حدّ سواء، فهو من أكثر وأجمل الألوان المواكبة لأبرز صيحات الشعر والتي تفضّلها الكثيرات من النساء الراغبات في التجديد المستمر لتحسين مظهرهن من حين إلى آخر.

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صبغات شعر أشقر ثلجي مع خصلات زهري

صبغة شعر أشقر ثلجي مع خصلات زهري لإطلالة غير تقليدية

يُعطي هذا اللون مظهرًا متألقًا ومتجددًا دائمًا، وهو من الخيارات الرائعة التي يمكنك اعتمادها إذا رغبت أن تكوني مثالية في إطلالاتك النهارية أو لمناسباتك الخاصة التي تتطلب منك أن تكوني صاحبة لوك أكثر من عادي.



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صبغات شعر أشقر ثلجي زيتي

صبغة شعر أشقر ثلجي زيتي لإطلالة عصرية لافتة

تألقي بلوك عصري رائع وستايلًا أنثويًا وجذابًا، وإعتمدي هذا اللون المفضل لدى النجمات وعاشقات الموضة، لإطلالاتك الكاجوال والأنيقة على حدّ سواء، فهذا اللون يعمل على ابراز معالم وجهك ويمنحها إشراقة خاصة.

صبغات شعر أشقر ثلجي مع التموجات الزرقاء

صبغة شعر أشقر ثلجي مع التموجات الزرقاء لإطلالة جريئة

واكبي الموضة واعتمدي هذا اللون الذي سيمنحك جمالًا وجاذبية تختلف عن باقي ألوان الشعر الأخرى؛ كونه لون ينبض بالحياة ويعمل على جعل الشعر يبدو بصورة جميلة ومختلفة تمامًا.



صبغات شعر أشقر ثلجي مع درجاتٍ من البلاتينيوم الفضي

تصبغة شعر أشقر ثلجي مع درجاتٍ من البلاتينيوم الفضي لإطلالة مميّزة

يُعتبر هذا اللون من أجمل الألوان وأشهرها، بحيث يحمل بصمة كلاسيكية ممزوجة مع بياض الثلج ليخرج لون جديد ومثير مع الكثير من الإنعكاسات المختلفة التي تجعلك تبدين جذَّابة أكثر لإطلالة جميلة ومميزة.

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صبغات شعر أشقر ثلجي مع الجذور الداكنة

صبغة شعر أشقر ثلجي مع الجذور الداكنة لإطلالة ساحرة

إن اختيار هذا اللون هو خيار آخر يمكن اعتماده مع تسريحة شعر مُميزة، وهذا المزيج سيجعل الأنظار تتجه حتماً نحوك، ويُضيف مزيدًا من الجمال والجاذبية والأنوثة.



نصائح للحفاظ على جمال شعرك الأشقر الثلجي

طرق العناية بالشعر الأشقر الثلجي

حتّى افضل الصبغات قد تجد صعوبة في الحفاظ على تألّقها إن لم تتمّ معالجتها، ولتضيفي المزيد من اللمعان، من المستحسن أن تستخدمي الزيوت الخاصة بالشعر لأن صبغات شعر أشقر ثلجي تجف وتبهت سريعًا في حال لم تعتني بها، ويمكنك ان تجربي أقنعة الشعرالمنزلية التي تساعد على إعادة إحياء الشعر، فالزيوت الأساسية كزيت جوز الهند مثلاً كفيلة بأن تعيد للشعر المصبوغ رطوبته وحيويته، ويمكن استخدامها على النحو الآتي:

تسخين كمية كافية من الزيت في الميكروويف لمدّة تترواح من 5 إلى 10 ثواني.

توزيع الزيت الساخن على الشعر، ثمّ تغطيته بقبعة الاستحمام، ثمّ لفه بمنشفة دافئة.

ترك القناع على الشعر لمدّة تترواح من 15 إلى 20 دقيقة.

غسل الشعر بالماء والشامبو.

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص