حقيقة تعليق نرمين الفقي على صفحة عمرو دياب.. «شكلك منمرة عليه»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشر الفنان عمرو دياب صورة جديدة له مع شركاء في العمل وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكتب في تعليقه عليها «شركاء النجاح»، الصورة كالعادة لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهور ومتابعي الهضبة، الذين قدموا له الدعم عبر الإعجابات والتعليقات.

وكان هناك عدد كبير من المشاهير الذين قررا أو يدعموا الهضبة، ومن بينهم تعليق من حساب منسوب للفنانة نرمين الفقي أثار موجة من الجدل حول الثنائي، حيث كتبت الحساب في التعليق، «ربنا يحفظك يارب وتفضل على طول معانا»، وهو التعليق الذي حظي بأكثر عدد من الردود من قبل جمهور نرمين الفقي والهضبة.

تعليق نرمين الفقي يثير الجدل

أكثر من 40 ردا على تعليق نرمين الفقي على صفحة عمرو دياب، بينها من اتهمها بأنها تريد أن تتزوج من الهضبة، حيث قال أحد المتابعين، «نرمين الفقي شكلك منمرة عليه بعد ما طلق يا نرمو»، و«يا ما نفسي أشوفك معاه قريب»، و«لا يا نرمين شيلي الكومنت ده مينفعش إنتي والهضبة مينفعش».

حقيقة تعليق نرمين الفقي

رغم أن الحساب المنسوب لنرمين الفقي عليه أكثر من 2 مليون متابع على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلا أنه حساب غير موثق ولا يحمل العلامة الزرقاء الشهيرة، والتي تشير إلى امتلاك الأكونت للنجم نفسه، أو أنه يديره مع مجموعة من الأشخاص.

فضلا عن أن حساب نرمين الفقي الموثق على صفحة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تشير إلى أنه الحساب الرسمي لوحيد للنجمة نرمين الفقي، ما يطعن في حقيقة التعليق وكونه من الفنانة نرمين الفقي على صورة الهضبة عمرو دياب.

عمرو دياب المثير للجدل

الفنان عمرو دياب أثار الجدل خلال الفترة الماضية، عقب ظهور المتكرر مع فتيات من بينهن أنجي كيوان، وروان بن حسين، وريم أبو سمرة، وخاصة بعد انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.