أول رد من مذيع «إيه شغل الفول الحيراتي ديه»: «اتضايقنا لما أكلت التورتة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

علق إسلام عبد الجواد، مذيع حلقة عيد الحب الشهيرة ببرنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، على كواليس تناول زميلته الإعلامية سارة البدوي للتورتة على الهواء قائلا: «مش عارف هي عملت كدة ليه أنا اتضايقت وكنت متفاجئ».

وتابع «عبد الجواد» خلال حديثه لـ«هن»، قائلا: «أنا اتضايقت أنها أكلت التورتة كدة على الهواء، كنا عاوزين الناس تشوف شكل التوراتاية اللي عاملها الشيف».

وعن السخرية منه ومن زميلته، أكد أن الأمر لم يحدث ضيق لديهم لأنه مجرد مزاح، قائلا: «فاجأ بقينا تريند الناس مستغربة كلمة إيه شغل الفول الحراتي ده، مع أنها كلمة عادية، كلنا عارفين الفول الحراتي، وسارة متضايقتش مني ولا اتحرجت ولا حاجة إحنا بنهزر».

أما عن تصدرهما التريند، أشار مذيع الحلقة إلى أن الأمر كان مفاجأة له: «صحيت لاقينا نفسنا تريند، ومكنتش مرتب لكل ده».

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو من ضمن حلقة عيد الحب، التي اُذيعت ببرنامج «ابني حياتك» المذاع على فضائية «الصحة والجمال»، أظهرت خلاله سارة البدوي، وهي تتناول تورتة عيد الحب، بطريقة غير لائقة، حيت تناولتها بفمها مباشرة، دون أدوات طعام، ما دفع مذيع الحلقة، والشيف صانع التورتة للسخرية منها.

فقالت «سارة»: «اوعى تكون التورتة سخنة»، ليرد عليها الاخير:«ايه اللي بتعمليه ده انتي بتاكلي التورتة بوشك، ايه شغل الفول الحراتي ده».

وسرعان ما تداول المقطع مُصاحب بالعديد من الصور «الكوميكسات» الساخرة، من الحلقة والمذيعة سارة البدوي.