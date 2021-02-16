«الصحة»: علامات تنذر باضطراب ابنك.. لا تتجاهليها

القاهرة - سمر حسين - صحة

حددت وزارة الصحة والسكان مجموعة علامات لمساعدة الأمهات والآباء، لمعرفة ما إذا كان الطفل يعاني من اضطراب نفسي حاد أم لا، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة على توعية المواطنين، والحفاظ على صحتهم.

وأوضحت الوزارة في منشور توعوي عنها، أنّ أعراض الاضطراب النفسي تتمثل في الحزن معظم الوقت، والانطواء، والعصبية المبالغ فيها، والتوتر الدائم.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنّ هناك علامات تتعلق بالجسم، وتتمثل في صداع مزمن وألم في الجسم، متابعة: «قد يعود الطفل مرة أخرى لتبليل سريره، بعد أن كان يستيقظ لدخول دورة المياه وحده، وقد يتجنب الطفل أشخاص ومواقف بعينها لم يكن يتجنبها سابقا، كما قد يعاني من اضطرابات النوم والأكل، فضلا عن خوفه بشكل غير معتاد».

أسباب تعرض الطفل للاضطراب النفسي

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أسباب تعرض الطفل إلى الاضطراب النفسي، مشيرة إلى أنّ هناك عدة عوامل تساهم في الأمر، بينها العوامل الخارجية كالشجار الدائم بين الأم والأب أمامه، التعرض للاعتداء البدني أو الجسدي، فقدان شخص عزيز على الطفل، إدمان المخدرات، وسوء المعاملة.

وتابعت الوزارة أنّ هناك عوامل أخرى تتعلق بشخصية الطفل ذاتها، وهي فقدانه مهارات التواصل، وضعف الثقة في النفس، وعدم القدرة على التعبير عن مشكلاته».