معلومات عن الأم الراحلة ياسمين يوسف.. وكيف نعاها زوجها؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تسببت وفاة الأم العشرينية، ياسمين يوسف، في حالة واسعة من الحزن على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خلال الساعات القليلة الماضية، عقب تعرضها لحادث سير أودى بحياتها.

مشاعر الصدمة خيمت على محبي وأصدقاء الفتاة، خاصة زوجها الذي تركها وطفلتهما البالغة من العمر عام قبل ساعات قليلة من رحيلها.

صفحات ومجموعات خاصة على موقع فيسبوك تحولت لدفتر عزاء، للفقيدة ياسمين يوسف.

ويرصد «هن» عدة معلومات عن الأم العشرينية الراحلة.

من هي ياسمين يوسف

في العشرينات من عمرها.

تعمل في صناعة التورت المجسمة والحلويات.

درست بمدرسة Beverly Hills American International school.

جمعتها قصة حب طويلة بزوجها منذ المدرسة كللت بالزواج في النهاية.

تزوجت في مارس 2019.

احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الأول وفي أواخر يونيو الماضي، في حديقة منزلها، ببعض الحلوى التي صنعتها خصيصا لأجلها.

كيف نعى زوجة ياسمين يوسف وفاتها

وكان «عبدالرحمن أبو زيد» نعى وفاة زوجته، خلال الساعات الماضية، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلا:. «إن لله وإنا إليه راجعون توفت إلى رحمة الله تعالى زوجتي ياسمين أحمد يوسف برجاء الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم منزلها اللهم أبدلها داراً خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهلها اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود. لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ياسمين برحمتك يا أرحم الراحمين».

أصدقاء الفتاة ينعونها: مش مصدقين اللي حصل

وكانت مجموعة كبيرة من صديقات الفتاة الراحلة «ياسمين»، التي كانت إحدى عضوات المجموعة الخاصة بالفتيات الشهيرة على «فيس بوك» miss basket، قاموا بتدوين عبارات التعازي، ممزوجة بالحزن والألم.

فدونت إسراء السيد، إحدى صديقات الفتاة المتوفاة: «مش قادرة أستوعب، أنا كنت لسه بكلمك أول إمبارح ربنا يرحمك يا روح قلبي يا أحن وأجمل قلب في الدنيا وجعتي قلبنا، يمكن أنا وانتي مكناش قريبين أوي بس ربنا يعلم كنت بحبك أد إيه ودايما كنت بحس بيكي وأحلم بيكي ودايما كنا بنشجع بعد في كل حاجة، هتوحشيني أوى يا حبيبتي، ربنا يرحمك يا رب ويصبر جوزك وبنتك وأهلك وكل حبايبك يا حبيبتي».

بينما كتبت «أسماء سمير»، قائلة: «آخر صورة لياسمين امبارح وهي معانا بعد ما خلصت الكورس.. كانت مبسوطة وفرحانة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها وأسرتها ويصبرنا ع فراقك، رحلت عنا ولن ترحل منا».