الامارات | أسباب التنحنح المستمر.. ووصفة للتغلب عليه

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب التنحنح المستمر.. ووصفة للتغلب عليه والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرجعت الرابطة الألمانية لأطباء الأنف والأذن والحنجرة التنحنح المستمر إلى أسباب عدة، أبرزها الحساسية، وخاصة تجاه عث الغبار المنزلي.

وأضافت أن التنحنح المستمر قد يرجع أيضاً إلى حُرقة المعدة، والتي تحدث بسبب صعود حمض المعدة إلى المريء.

وقد يشير التنحنح المستمر أيضاً إلى ما يعرف «بمتلازمة التنقيط الأنفي الخلفي»، أي نزول الإفرازات الأنفية من المنطقة الخلفية من الأنف إلى الحلق، بسبب التهاب الأنف.

ومن الأسباب الأخرى للتنحنح المستمر المرض المعروف باسم «رتج زنكر» المعروف أيضا باسم «الرتج البلعومي المريئي»، أي نشوء نتوءات على شكل كيس عند التقاء البلعوم مع المريء.

وفي حالات نادرة قد ينذر التنحنح المستمر بالإصابة بورم حميد أو خبيث.

ويمكن مواجهة التنحنح المستمر من خلال شرب السوائل بكمية كافية، ويُفضل شرب الماء أو شاي البابونج أو المريمية مع الابتعاد عن المشروبات المحتوية على حمض الفواكه أو حمض الكربونيك. ويراعى أيضاً عدم تناول المشروبات الساخنة جداً أو الباردة للغاية.

وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التنحنح المستمر.

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