الامارات | فيروس كورونا يضرب واحداً من أكبر مصانع الأيس كريم في أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن فيروس كورونا يضرب واحداً من أكبر مصانع الأيس كريم في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مصنع للأيس كريم بمدينة أوسنابروك الألمانية عن حدوث تفش كبير لفيروس كورونا المستجد داخله.

وأكد متحدث باسم المصنع صباح اليوم الثلاثاء أنه أغلقت المنشأة. وأوضح أن مكتب الصحة في لمدينة يعمل حاليا على إجراء اختبارات للعاملين.

وبحسب مشغل مصنع «فرونيري»، فإن المنشأة تعد واحدة من أكبر مصانع الأيس كريم في أوروبا.

وكانت وسائل إعلام ذكرت أن 170 موظفاً في المصنع، على الأقل، أصيبوا بالفيروس، وثبت لدى بعضهم الإصابة بالسلالة الإنجليزية المتحورة من الفيروس والمعروفة باسم «بي.1.1.7» شديدة العدوى.

ووصفت عضوة مجلس المدينة، كاتارينا بوتر، الوضع بأنه «مقلق للغاية»، بحسب إذاعة شمال ألمانيا «إن دي أر».

وجاء في تقرير الإذاعة أن 850 عاملا في المصنع قيد الحجر الصحي حالياً، وسوف يظل المصنع مغلقاً حتى يوم 26 الجاري، على أقل تقدير.

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