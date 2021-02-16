احذر لمس بثور الشفاه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من لمس بثور هربس الشفاه، تجنبا لانتقال العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم أو إلى أشخاص آخرين.

وأضاف المركز الألماني أنه في حال لمس بثور الهربس، فينبغي حينئذ غسل اليدين جيدا. كما ينبغي عدم استعمال مستحضرات التجميل أو المناشف مع الآخرين.

جدير بالذكر أن هربس الشفاه عادة ما يبدأ بالشعور بحكة أو حرقان أو وخز في منطقة الفم، يتبعه احمرار، ثم تتكون أخيرا بثور صغيرة ممتلئة بسائل، والتي تنفجر بعد فترة قصيرة وتلتئم. وفي المعتاد تستغرق هذه العملية كاملة ما يتراوح من 7 إلى 12 يوما.