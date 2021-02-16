مروة عيد عن اتهامها بالتنمر بشيكابالا: «أنا اسم وتاريخ.. كلامكم تحت رجلي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

واقعة تنمر جديدة تعرض لها لاعب النادي الزمالك محمود شيكابالا، من مروة عيد عبدالملك، لاعبة كرة اليد بالنادي الأهلي المصري سابقاً ونيس الفرنسي حاليًا، لتخرج حملة ضدها عبر صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخرجت مروة عن صمتها، موضحةً ما حدث بشأن تنمرها على شيكابالا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي،«فيسبوك»، قائلةً «أنا وضحت موضوع شيكا ألف مرة ومش هتكلم فيه تاني اللي عايزه أقوله بس محدش فينا بيختار شكله ولا أهله ولا لونه ولكن بنختار مستقبلنا ونسعى إننا نغيره للأحسن فمش واحد زيك بفكره المتخلف هيفكر يهدني بكلام فيه تنمر على شكلي وصوتي ولوني دي حاجة بتاعت ربنا، مش كلام واحد تافه زيك هيفرق مع واحده بقالها 11 سنة في الغربه عشان تعمل لنفسها اسم وتاريخ وتخلي الناس تتكلم عنها».

وتابعت مروة الحديث خلال منشورها، بسرد إنجازاتها، قائلةً «أنا أول بنت مصرية تحترف وكابتن فريق لنادي أوروبي وبكل آراء مدربيني ونجوم مصر إني أحسن لاعبة في تاريخ مصر، وده بفضل ربنا وكرمه عليا ومجهود سنين، مش شويه كوميكس وتنمر هيقلل مني أو هيهدني أنت ماتعرفش أنا عديت بايه في حياتي عشاي أوصل للي ربنا كرمني بيه ده النهارده».

وعن الهجوم والسخرية منها، قالت،« كلامكم ده يقوينى اكتر ويرفعنى لفوق عشان بدوس عليه وبحطوا تحت رجلى ، كلامكم ده حافز ليا انى بقالى سنين بعافر ضد فكركم المتخلف والمتطرف قصاد اى حد يخالفك ف الرأى فكرة التنمر والتحرش بتجرى في عقولكم المتخلفه وفى دمكم ونفوسكم المريضة، ربنا مش هيدينى كل حاجه انا راضيه بشكلى وجسمى واسلوبى وحياتى ومبسوطة الحمدلله ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال ، ما ربنا مش هيخلينى احسن لاعبة ف تاريخ مصر وكمان هيخلينى شبه نانسى عجرم كده يبقى فاضل اتجوز توم كروز وابقى قفلت اللعبة عمتاً».

مروة عيد عن حملة السخرية ضدها: كلامكم تحت رجلي

«كلامكم ده كله تحت رجلى وكمان اثبتلى قد ايه في ناس محترمة وبتحبنى وواقفة معايا ودعم كبير قوى من جمهور الاهلى ودعم من زمالكاويه اصحابى عارفنى كويس»، بهذة العبارة تابعت اللاعبة الحديث، مشيرةً« ، كمية دعم من ناس اصحابى واخواتى وناس كتير قوى، كلامكم أفادني اكتر ما ضرني ، نفوسكم المريضه أظهرت حب الناس ليا والتفاعل معايا زاد يعنى انت طلعت متأمر واهبل في الحقيقه انا بشكركم إنكم خليتوا الناس دى كلها تقف معايا وتساندني وتظهر حبها ودعمها ليا شكراً وربنا يهديكم ويهدينا جميعاً انا بنت بـ 100 راجل لكن انت ولا فيك ريحة الرجولة شكراً جمهور الاهلى العظيم السند والوتد الحقيقى شكراً».

مروة عيد عن الهجوم عليها: عندهم شيزوفرينيا

وكانت دونت «مروة» على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : «هما ضد التنمر على شيكابالا عشان حرام وكده وانهم ناس مؤدبين زيه بالظبط بس يخشوا يتنمروا عليا انا عادى بدون أي مناسبة، شيزوفرينيا عجيبة عند الناس دي والله ربنا يهدينا ويهديكم».