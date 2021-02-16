الدمج ومدة الامتحان.. تساؤلات تبحث عن إجابات على جروبات الأمهات: محتاجين توضيح

القاهرة - سمر حسين - ماما

أكثر من 20 ساعة مرت على تصريحات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بشأن الإعلان عن خطة امتحانات الفصل الدراسي الأول، لكن لا تزال هناك تساؤلات تطرحها بعض الأمهات على الجروبات الخاصة بهن، ويبحثن لها عن إجابة لفهم تفاصيلها، منها شكل الامتحان الذي أعلن عنه الوزير، وكيفية التعامل مع المواد غير المضافة للمجموع والتي تم تأجيلها لنهاية العام، ومدة امتحان المرحلة الابتدائية.

تساؤلات تبحث عن إجابة

تقول شيماء على، ولي أمر وأدمن جروب لأولياء الأمور، إن معظم الأمهات يبحثن الآن على نماذج استرشادية من الوزارة لشكل الامتحان لتدريب أبنائهن عليه، خاصة أن أول مادة بعد أقل من أسبوعين: «عشان دي حاجة جديدة على الطالب، محتاجين نعرف كيفية وطبيعة الامتحان هتكون عاملة إزاي».

مدة الامتحان

وتضيف، أنها بصفتها ولي أمر، تحتاج لسرعة تحديد الأجزاء المقررة وتوزيع درجاتها: «وهل أعمال السنة محسوبة ولا لأ في سنوات النقل، وليه مدة الامتحان 3 ساعات؟ كبيرة جدًا على الطلبة الصغيرين»، أسئلة تدور في أذهان أولياء الأمور لم يجدن إجابة لها حتى الآن، مؤكدة أنها تطمح بأن يكون الفصل الدراسي «خفيف» على الطلبة لاستيعابه والتدريب على الامتحان أكثر من مرة قبل خوضه.

المواد غير المضافة للمجموع

حالة من القلق والغضب والخوف سيطرت على أسرة غادة النوبي، ولي أمر، والتي أشادة بمعظم قرارات الوزير، ولكن أصابها الفزع من أخرى المتعلقة بامتحانات الشهادة الإعدادية: «العيال كانوا مؤهلين لدخول الامتحان، فجأة هيستنوا تيرم كمان لحد ما ينسوا اللي ذاكروه واللي صرفنا فيه دورس ومذاكرة، محتاجين توضيح للمواد غير المضافة للمجموع لأن فيه منها 12 وحدة وده كتير على الطالب يمتحنه في مرة واحدة بعد ما كان بيمتحنه على مرتين».

دمج الفصلين الدراسييّن

لا تفهم فاطمة فتحي، ولي أمر، حتى الآن نظام دمج الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا، مطالبة الوزارة بتوضيح الجزء المتعلق بشكل ورقة الأسئلة: «إزاي ورقة التيرم مجمعة، هل المنهج كله سؤالين؟.. هل هيكون مقالي؟.. ولا اختيار من متعدد؟.. عايزين نعرف الدرجات هتعتوزع إزاي؟».

أسئلة كثيرة تدور في ذهن «فاطمة» منها أيضًا هل سيعامل طالب الثانوية المؤجل من العام الماضي مثل الطالب الحالي الذي أتقن التعامل على التابلت عكس طالب الثانوية بالنظام القديم؟: «محتاجين نفهم عشان نفهم عيالنا ونطمنهم».