سعر تيشرت جورجينا الذي سبقتها بارتدائه ياسمين صبري: «مش غالي»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تيشرت أسود اللون، من توقيع دار الأزياء العالمية بالمان، تألقت به عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، في أحدث جلسة تصوير نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطلة بتيشرت سبق أن ظهرت ياسمين صبري به في 2020.

جلسة تصوير صديقة كريستيانو رونالدو

وظهرت «جورجينا»، ببنطلون وسترة شتوية طويلة، مع تشيرت مدون عليه اسم دار الأزياء «بالمان» المنتجة له، والذي يصل سعره إلى 390 دولار أمريكي، ما يتجاوز الـ6040 جنيه، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أيقونة الأناقة والجمال»، و«أين ستذهبين ياجورجينا بهذه الحقيبة؟»، و«جمالك خاطف للأنظار يا ملكة جمال الكون».

ياسمين صبري تسبق جورجينا

يشار إلى أن ياسمين صبري أطلت بالتيشرت نفسه، خلال استضافتها في الحلقات الأولى من برنامج «رامز مجنون رسمي» على «أم بي سي مصر»، في رمضان الماضي 2020.

عيد ميلاد جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

وكانت عارضة الأزياء جورجينا احتفلت بعيد ميلادها، في حفل عائلي تضمن حضور صديقها نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي دون لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن جورجينا أنجبت من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا، يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليونا و500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

وتعمل جورجينا في مجال الموديلنج، وظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، منها Yamamay، وذكر موقع «gossip gist»، أن قيمة ثروتها تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.