الصحة العالمية: لقاح استرازينيكا ناجح حتى مع كبار السن فوق الـ65 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

قال الدكتور عبد الناصر أبو بكر، رئيس برنامج إدارة أخطار العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إنه فيما يتعلق بلقاح استرازينيكا، وبعد مراجعة مأمونية اللقاح في عدة مجموعات، ثبت أن اللقاح ما زال ناجحًا حتى مع كبار السن فوق الـ65 عامًا.

وأضاف أبو بكر - خلال مؤتمر صحفي للمكتب الإقيمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس): "وحتى لو نجاح اللقاح أقل في هذه المجموعات، فإن وجود لقاح أفضل من عدم وجود لقاح".

وأوضح أنه بالنسبة للحوامل، فإن المعلومات المتاحة تؤكد وجود خطر أكبر لإصابتهن بفيروس كورونا، لذلك فقد ثبت من البيانات المتوفرة لدينا فعالية وأمان لقاح كورونا على السيدات الحوامل لذلك يمكنهن تناول اللقاح.

وأشار إلى أن لقاح (سبوتنيك V) الروسي لم تتم الموافقة عليه من قبل المنظمة، منوهًا بأن هناك 3 شركات قدمت الوثائق وراجعتها المنظمة لضمان تلبية المأمونية للبشر، وعليه فقد عملت المنظمة مع كل الشركات ونراجع جميع اللقاحات عن كثب، ولكن لم نعتمد اللقاح الروسي حتى الآن.

ولفت إلى أن المنظمة اعتمدت 3 لقاحات وهي (فايزر - استرازينيكا - موديرنا)، ويتم تقديم 100 مليون شخص يوميًا في العالم.

من جهته قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لشرق المتوسط: "إنه من خلال مبادرة كوفاكس سيتم توفير لقاحات كورونا للدول الفقيرة، وضمان الوصول العادل للقاح بنسبة 20% من السكان ويشمل النازحين واللاجئين والفئات الضعيفة".