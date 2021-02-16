وفاة «ياسمين يوسف».. أم عشرينية تثير الحزن على «فيس بوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الحزن الشديد، شهدها موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على مدار الساعات القليلة الماضية، عقب وفاة فتاة عشرينية تدعى ياسمين أحمد يوسف، إثر تعرضها لحادث سير مفاجئ.

أصدقاء الفتاة ينعونها: مش مصدقين

بعبارات حملت مشاعر من الحزن والألم، ودع مجموعة كبيرة من أصدقاء «ياسمين»، التي كانت إحدى عضوات المجموعة الخاصة بالفتيات الشهيرة على «فيس بوك» miss basket.

فدونت فتاة تدعى «أسماء سمير»، قائلة: «آخر صورة لياسمين امبارح وهى معانا بعد ما خلصت الكورس .. كانت مبسوطة وفرحانة، ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويصبر أهلها وأسرتها ويصبرنا ع فراقك، رحلت عنا ولن ترحل منا».

فيما كتبت إسراء السيد، إحدى صديقات الفتاة المتوفاة: «مش قادرة أستوعب، أنا كنت لسه بكلمك أول إمبارح ربنا يرحمك يا روح قلبي يا أحن وأجمل قلب فى الدنيا وجعتى قلبنا، يمكن أنا وانتى مكناش قريبين أوى بس ربنا يعلم كنت بحبك أد إيه ودايما كنت بحس بيكى وأحلم بيكى ودايما كنا بنشجع بعد فى كل حاجة، هتوحشينى أوى يا حبيبتي، ربنا يرحمك يا رب ويصبر جوزك وبنتك وأهلك وكل حبايبك يا حبيبتى».

الفتاة الراحلة احتفلت بعيد ميلاد ابنتها الأول وفي أواخر يونيو الماضي، احتفلت الأم العشرينية بعيد ميلاد طفلتها الأول، عبر حسابها الشخصي بموقع «فيس بوك» خلال حفل عائلي داخل منزل الزوجية.