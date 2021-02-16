طريقة عمل شوفان بالتفاح والقرفة

القاهرة - سمر حسين - شوفان بالتفاح والقرفة من الحلوى ذات سعرات حرارية قليلة، التي تناسب متبعوا الحمية الغذائية، والذي يتميز أيضا بمذاق شهر ومختلف.

وفيما يلي طريقة سهلة لعمل الشوفان بالتفاح والقرفة، بحسبما ذكرته أخصائية التغذية ريهام شاكر، خلال استضافتها مع الإعلامية رضوى الشربيني في برنامج «هي وبس» المذاع على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير الشوفان بالتفاح والقرفة

- تفاحتان.

- ملعقة صغيرة من القرفة.

- سكر بني.

- نصف كوب من الشوفان.

- ملعقة من زيت الزيتون

- فانيليا.

- خل تفاح.

طريقة تحضير شوفان بالتفاح والقرفة

1- في البداية لابد من إزالة قلب التفاح باستخدام المقوار، للتخلص من البذور.

2- في الخطوة التالية، يتم خلط الشوفان مع القرفة والفانيليا والسكر البني.

3- في تلك خطوة يتم حشو التفاح بالخليط السابق.

4- في وعاء بايركس منفصل، يتم وضع نصف كوب ماء مع ملعقتين خل تفاح، ثم إضافة التفاح المحشو.

5- يتم وضع التفاح في الفرن بدرجة حرارة 200 لمدة 40 دقيقة.