قدّمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل سلطة جمبري مشوي، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع عبر قناة «CBC سفرة»، إذ يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل سلطة جمبري مشوي

للجمبري

زيت زيتون

ملح وفلفل

عصير ليمون

كرفس مفروم

ثوم مفروم

للسلطة

1 علبة فاصوليا حمراء مسلوقة

1 علبة ذرة حلوة

هالبينو

طماطم

مكعبات بصل أحمر مفروم

ملح وفلفل

كمون

عصير ليمون

كزبرة خضراء مفرومة

جبنة شيدر مبشورة

طريقة تحضير سلطة جمبري مشوي

يشوّح الثوم في الزيت

ويضاف الجمبري مع ملح وفلفل وكرفس وعصير ليمون

ثم يخلط مع باقي المكونات

ويُقدم.