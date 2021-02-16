منها خفض الوزن وتنشيط الذاكرة.. فوائد سحرية لشرب الماء البارد

القاهرة - سمر حسين - صحة

يحتاج جسم الإنسان إلى تناول كميات وفيرة من المياه، للتغلب على الشعور بالعطش، فضلا عن مساهمة المياه في تنظيم العمليات الحيوية بالجسم.

وعادة ما يفضل الكثير من الأشخاص شرب المياه البارد خلال فصول السنة المختلفة، دون الالتفات إلى كونها تحمل العديد من الفوائد للجسم، وهو ما كشفه الدكتور حسن حسونة، أستاذ التغذية، خلال حديثه لـ«هُن».

فوائد تناول المياه الباردة

وأوضح «حسونة»، أن تناول المياه الباردة، له فوائد صحية متعددة لصحة الشخص، وهي:

1- المساعدة في خفض الوزن.

حيث أنه عند تناول كميات كبيرة من المياه الباردة، يحتاج الجسم إلى سعرات حرارية للحصول على الطاقة والحفاظ على درجة حرارة الجسم الداخلية، ما يضطره إلى استهلاك سعرات حرارية من التي يختزنها الجسم، وبالتالي يتم فقدانها والمساهمة في نقص الوزن.

2- رفع معدل الأيض بحوالي 50 سعرًا حراريًا، وهو نفس القدر الذي قد تحرقه إذا كنت تمارس المشي لمدة 15 دقيقة يوميًا.

3- المحافظة على ترطيب الجسم وتبريده.

4- المساعدة على تخفيف آلام الجسم.

5- منح الجسم الشعور بالطاقة والحيوية والنشاط الدائمين.

6- المساعدة على التركيز والانتباه جيدًا.

7- مساعدة الجسم على التأهب لمواجة الآلام.

8- مواجهة الإصابة بالجفاف.

9- طرد السموم من الجسم والتخلص منها بصورة طبيعية.

10- تنشيط ذاكرة الشخص.

دراسة: الماء البارد يخفف من الآلام بعد الجراحات

وكانت كشفت أكدت دراسة علمية، أجراها عدد من الأطباء، من جامعة كامبريدج، بعد تعافي رجل كان خضع لعملية جراحية عقب قفزه في حوض مفتوح من المياه الباردة، ووجد الرجل، البالغ من العمر 28 عامًا، والذي عانى من ألم ما بعد الجراحة، أن الألم اختفى تمامًا بعد أن سبح في مياه باردة مفتوحة.

وأكدت الدراسة، على أن السباحة في المياه الباردة لاتتناسب مع كل الأشخاص، حيث يمكن أن تسبب انخفاض في درجة الحرارة لبعض الحالات وآلام بالذراعين، ولكن في حالة الرجل وجد أن العلاج التقليدي لم يخفف شيئًا من الألم الذي عانى منه، وفقا لشبكة «بي بي سي» البريطانية.