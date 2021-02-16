لقاء الخميسي تفكر في التدريب الكروي: هثبت اللاعيبة (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

كشفت الفنانة لقاء الخميسي عما يشغل بالها في الآونة الأخيرة، وبحث العديد من المشاريع القادمة في مجالي التمثيل والغناء، فضلا عن تفجريها مفاجأة حول استعدادها لتقديم برنامج رياضي.

وقالت «الخميسي» خلال حوراها مع برنامج «The Insider بالعربي»: «قولت لأوسة أنا بفكر أعمل برنامج رياضي، هتبقى حاجة جديدة».

وتابعت ساخرة: «كمان قولتله أنا بفكر أنزل أدرب مع المدرب بتاعك، أنا جامدة جدا أنا ممكن أثبت اللعيبة، أقول هتعمل كده يعني هتعمل كده، بس أدرس الأول، وقولتله أنا هتعلم وهقعد أسمع المحاضرات وهبتدي أمرن».

لقاء الخميسي تصف عبد المنصف بـ «الأسد» بعد تألقه أمام الأهلي

وفي أول أيام العام الميلادي الجديد 2020، هنأت الفنانة زوجها محمد عبد المنصف، حارس مرمى وادي دجلة، عقب تألقه، خلال المباراة التي جمعت بين فريقه والنادي الأهلي في بطولة الدوري الممتاز، والتي إنتهت بالتعادل السلبي.

وشاركت «الخميسي» بصورة لزوجها، عقب حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها، قائلة: «عاش أوسه متألق كعادتك»، وأرفقت الفنانة صورة تعبيريه لوجه الأسد.

لاقت الصورة تفاعل العديد من المتابعين، فجاء من بين التعليقات: «برافو بجد عبدالمنصف، 46 سنة وعمل ماتش عمره قدام الأهلي وبالتوفيق في القادم ان شاء الله مع اني اهلاوي متعصب غنما عبد المنصف النهاردة قلب نوير »، و«كان عالمي النهاردة ما شاء الله »، و«اوسا رجل المباراة يستحق الإشادة».

لقاء الخميسي تناهض «ختان الإناث»

وخلال ديسمبر الماضي، علّقت الخميسي، على قضية ختان الإناث وأزماتها، فنشرت عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» على حسابها بتطبيق «إنستجرام»، منشورًا تنتقد من خلاله الختان، مدونة «2020 ولسه بنتكلم عن الختان، لا لختان الإناث».

وتعد لقاء الخميسي واحدة من الفنانات اللائي يناهضن ختان الإناث، بين الحين والآخر من خلال المشاركة في الحملات التوعوية، أو الحديث عن خطورته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.