أفضل الطرق لعلاج الصداع النصفي أثناء فترة الحمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

قد يؤثر الحمل على زيادة الصداع النصفي، كونه يُحدث الكثير من التغيرات في جسم الأم، من حيث مستوى طاقتها ومزاجها المتقلب.

لذلك قد يتساءل العديد من الحوامل حول الصداع النصفي وكيفية علاجه، وهو ما نوضحه لكم وفق ما أورد موقع "everyday health.

هل الصداع النصفي شائع في بداية الحمل؟

هرمون اﻷستروجين وهو هرمون أنثوي يمكن أن يتسبب في الصداع خلال بداية الحمل.

ووفقا للدكتورة أمال ستارلينج أستاذ الأعصاب وأخصائي الصداع النصفي في "mayo clinic"، فإنه على الرغم من أن الصداع النصفي مرض عصبي وراثي إلا أن له العديد من المحفزات المختلفة.

ويمكن أن يكون انخفاض هرمون اﻷستروجين أو التغيير فيه عامل على حدوث الصداع، لهذا السبب قد تعاني النساء خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل.

هل يزداد الصداع النصفي خلال الفترة الأخيرة من الحمل؟

بمجرد دخول النساء في الفترة الأخيرة من الحمل يكون مستوى هرمون اﻷستروجين مستقراً، وبالتالي فإن الصداع النصفي يدخل في حاله من الهدوء أو يتحسن بشكل ملحوظ.

كيفية معالجة الصداع النصفي؟

بالنسبة للنوبات الصداع النصفي التي تحدث في الحمل فهناك العديد من الأدوية، ولكن تنصح الدكتورة ستارلينج بممارسة التمارين الرياضية المناسبة للحمل، لمحاوله تنشيط الدورة الدموية حتى يختفي الصداع.

وإذا لم يختفي بتلك الطريقة فيمكن أخذ دواء ولكن يكون خفيفاً لأن كثرة المسكنات في فترة الحمل تضر الجنين، لذلك نلجأ إلى الدواء في الحالات الصعبة.

ويفضل أخذ الأدوية التي تحتوي على مادة الليدوكائين، كونه لا يسبب أي أضرار على الحمل ويساعد في التخفيف من الصداع وآلام الرقبة.