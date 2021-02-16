أهم 5 أسئلة عن إزالة الشعر بالليزر.. اعرفيها جيدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

إزالة الشعر بالليزر وعدم اللجوء للأساليب التقليدية التي تسبب الحكة والالتهابات، فكرة رائعة وتسهل عليكِ الحياة وتوفر الوقت والجهد والمال على المدى الطويل.

ولكن قبل أن تقومي بتجربة الليزر يجب عليكِ معرفة كل شيء عنه، بداية من السعر وعدد الجلسات والمميزات وغيرها من الأسئلة المهمة التي نستعرضها، وفق ما ذكر موقع "popsuger".

ما هو الليزر وكيف يعمل؟

الليزر يعمل عن طريق إصدار شعاع أحادي اللون، كم الضوء يتجاوز البشرة ويعطل الدورة التناسلية للشعر داخل البصيلة، ويقوم الليزر بذلك عن طريق التقاط الصبغة من الشعر واستهداف تلك المنطقة، ما يجعل هذه التقنية فعالة في تقديم نتائج طويله المدى.

ويمكنك استخدام الليزر في أي منطقة بها شعر بجسمك.

ما أفضل وقت لبدء إزالة الشعر بالليزر؟

لا يفضل البدء في الليزر في فصل الصيف، إنما يجب أن يكون في الخريف أو الشتاء، لأن بشرتك إذ تعرضت لأشعة الشمس دون وقِ، قد تسبب التهابا.

وإذا قررتِ إجرائه خلال فصل الصيف، عليكِ ضمان عدم تعرض بشرتك لأشعة الشمس مباشرة.

ما العلاجات التي يجب تجنبها أثناء الليزر؟

يجب تجنب أي منتجات تسبب الاسمرار للبشرة، أو وضع رتينويدات أو مضادات حيوية شديدة قد تسبب حساسية للبشرة.

وإذا كانت المنطقة المعرضة لليزر هي الوجه فيجب الابتعاد عن أي منتجات تحتوي على الريتينول.

هل يمكن استخدام أي من أشكال إزالة الشعر الأخرى؟

يمكنك إزالة الشعر بين الجلسات، لكن لا يمكن استخدام الشمع لأنه يستهدف إزاله الشعر من البصيلات، لذلك لا يجب استعماله ولكن يمكن استخدام الشفرة بين الجلسات.

كم عدد الجلسات حتى رؤية نتائج مُرضية؟

حسب المنطقة، وقد تشعرين بنتيجة مُرضية بعد أول جلستين، لكن يجب الوضع في الحسبان أن استجابة الجسم تختلف من شخص لآخر، فلا داع للقلق إذا لم تشعرين بنتيجة قريبة، خصوصا أن الليزر كله يستغرق من 6 لـ8 جلسات متباعدة حسب بشرة وكثافة الشعر، ومن المفترض أن تكون كل شهر.

سعر الليزر؟

يختلف السعر حسب المركز الذين تبدأين معه، وأيضا عدد النبضات التي يقوم بها الليزر، بحيث يتراوح سعر النبضة الواحد في المراكز من نصف جنيه لجنيهين.