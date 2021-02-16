اللون الأحمر يسيطر على موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:35 صباحاً - كشف المصممون خلال عروض الأزياء الجاهزة لـ ربيع 2021 عن أجمل موديلا فساتين سهرة باللون الاحمر.

استعدي لسهرات المقبلة ولإطلالات مفعمة بالدفء والجرأة، وتعرفي إلى أجمل وأحدث موديلات فساتين سهرة حمراء بتوقيع أشهر الماركات العالمية.

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فساتين سهرة حمراء بأكمام منفوخة موضة 2021

BADGLEY MISCHKA



تبقى فساتين السهرة ذي الأكمام المنتفخة Puffy Sleeves dresses من الصيحات الدراجه التي رافقتنا في عدة مواسم سابقة بعدما أثبتت حضورها ضمن مجموعات ربيع 2021، خطف أنظارنا الفستان الطويل الـ Mermaid من توقيع ماركة بادجلي ميشكا Badgley Mischka وتميز بالقبه على شكل قلب Heart Neck والأكمام الفوشيا المنفوخة التي تغطي طولها الكوع.



لفتنا أيضًا الفستان الأحمر المطرز المشكوك بالترتر اللامع من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد Zuhair Murad والذي تميز بالياقة الـ V Neck والحزام الأحمر الرفيع الذي يزين الخصر.







فساتين حمراء للسهرة متوسطة الطول آخر موضة

MARCHESA NOTTE



كالعادة لم تخل مجموعات الأزياء الجاهزة للربيع من الفساتين متوسطة الطول، قدمت ماركة ماركيزا نوت Marchesa Notte تصميم معانق للقوام يتسع من عند الركبة ويتخذ شكل تموجات ذكرتنا بستايل الخمسينات الأنيق وزين الخصر بحزام معقود على شكل فيونكه من نفس الخامة واللون.

أحببنا أيضًا الفستان مستقيم القصة المزود بطبقة قصيرة تزين الكتف والصدر من توقيع ماركة إميليا ويكستد Emilia Wickstead، نسقيه على غرار العارضة مع حذاء مدبب من نفس لونه.

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فساتين حمراء مزوده بكاب موضة ربيع 2021

PAMELLA ROLAND



المتطلعات إلى إطلالة ملوكية فخمة ننصحهن بتبني موضة فساتين السهرة المزينة بالكاب، قدمت ماركة باميلا رولاند Pamella Roland موديل مشكوك بالخيوط الفضية والريش النافر وننصحك بتنسيقه مع كلاتش وحذاء باللون الفضي.



نرشح لكِ أيضًا الفستان الفخم ذي الطابع الشرقي والمزدان بالترتر من توقيع المصممة لبنانية الأصل ريم عكرا Reem Acra، نسقيه مع حذاء باللون الذهبي.



فساتين حمراء كم طويل من مجموعات 2021

ETRO



كانت الفساتين ذات الأكمام الطويلة حاضره وبقوة على مدرجات العروض، أحببنا الفستان المصمم على طراز الجلباب العربي الفضفاض من توقيع إيترو Etro، تصميمه الناعم الخالي من التطريز يترك لكِ كامل الحرية في تزيينه مع الأكسسوارات الضخمة على سبيل المثال يمكن لسلاسل الطبقات أن تنقله إلى مستوى آخر من الفخامة.



عشاق الإطلالات الكلاسيكية غير اللافته ننصحهن بإختيار الفستان مستقيم القصة ذي الأكتاف العريضة والخصر العالي من توقيع ماركة فندي Fendi، نسقيه مع حذاء أحمر وكلاتش أحمر مزين بقفل ذهبي.



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