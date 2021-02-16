7 اطلالات مناسبة للدوام من وحي كارن وازن

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:35 صباحاً - تعتمد كارن وازن إطلالات عملية يصح ان تعتمديها في حياتك المهنية. وقد اخترنا لك سبع إطلالات تصلح أن تستوحي منها لكل يوم من أيام الأسبوع لتطلي بأناقة وراحة.

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يوم الأحد:



إليك سترة وتنورة مطبعة من ديور ارتدتها كارن وازن يمكنك الذهاب بها الى المكتب وتنسقين تحتها بلوزة قطنية بيضاء وحذاء مسطح مفتوح.

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يوم الاثنين:



يمكنك ارتداء قميص أسود مزدان بحبيبات اللؤلؤ مع سروال مستقيم وحذاء ستيليتو بكعب عال كما فعلت كارن وازن لدى ظهورها في برنامج "صباح الخير يا عرب" على شاشة MBC.

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يوم الثلاثاء:



يمكنك الاستيحاء من طابع السفاري هذا اللوك الأنيق الذي اعتمدته كارن وازن إذ ارتدت سترة بيج قصيرة وسروالاً عالي الخصر من اللون نفسه. وعقدت حزاماً جلدياً مزوداً بجيوب لحفظ الهاتف والمحفظة. يمكنك بهذه الطريقة الاستغناء عن الحقيبة ولكن كارن نسقت حقيبة صغيرة أمسكتها باليد باللون الأبيض وانتعلت جزمة قصيرة الساق بيضاء.ووضعت نظارات ملونة شفافة من تصميمها.

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يوم الأربعاء:



استوحي من راكبي الخيول هذا اللوك الذي اعتمدته كارن إذ ارتدت سروالاً عالياً بلون البيج مع بلوزة سوداء ضيقة وسترة جلدية متوسطة الطول. وانتعلت جزمة جلدية عالية الساق ولكنها غير ضيقة لتشعري بالراحة أثناء ارتدائها. وحملت حقيبة مستطيلة الشكل تتسع للكثير من المقتنيات ووضعت نظارات مستديرة سوداء من تصميمها.

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يوم الخميس:



يمكنك ارتداء سروال جلدي واسع مزموم عند الخصر كما فعلت كارن، مع بلوزةbody ضيقة بيضاء وسترة نيود واسعة وحذاء أبيض. كما وضعت نظارات mirror من تصميمها الخاص كعادتها. ويمكنك أن تجربي تسريحة ponytail على غرار كارن.

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يوم الجمعة:



هو يوم عائلي بامتياز يمكنك ارتداء هذا الطقم الزهري المطبع بالزهور الناعمة مع حذاء رياضي وبلوزة قطنية بيضاء. أو يمكنك ارتداء دنيم مع تي شيرت قطنية مطبعة بالزهور وحقيبة كبيرة كما فعلت كارن.

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يوم السبت:



يمكنك ارتداء البليزر الفستان وربط حزام عند الخصر.ويمكنك أن تنتعلي جزمة جلدية عالية وحقيبة أنثوية تحملينها على كتفك. كما يمكنك صنع شينيون منخفض عفوي كما فعلت كارن وازن في هذا اللوك الستريت ستايل الرائع.

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