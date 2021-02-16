فساتين سهرة طويلة فخمة لأهم المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 16 فبراير 2021 01:35 صباحاً - تحتار الكثيرات من النساء في الحصول على إطلالة مثالية ليبهرن بها الحضور في أي مناسبة مسائية لهن، لذا يبحثن عن أفخم فساتين السهرة الأنيقة من مصممي الأزياء المفضلين لهن، ولنساعدكِ فإننا نلهمك اليوم أبرز فساتين السهرة بالتصميمات الطويلة والمميزة للمناسبات المسائية، فاعتمديها لمظهر أكثر أناقة وفخامة.



فساتين لامعة من إيلي صعب

فساتين لامعة من إيلي صعب



إيلي صعب، مصمم أزياء لبناني عالمي، قدَّم أول مجموعة خاصة به خارج لبنان، وهو أول مصمم أزياء عربي يعرض في أسبوع الموضة في روما، وأطلق خطًّا للملابس الجاهزة في ميلانو، وأصبح يصمِّم للكثيرات من النجمات في هوليود والعالم، ومن وحي أبرز تصميماته رصدنا لكُنَّ تصميمين فاخرين؛ حيث جاء الأول باللون الأسود المنسدل بقَصَّة مكشوفة للأكمام ومزينًا بالتطريز الذهبي إلى جانب حزام جلدي محدِّد للخصر لخيار أنيق وفاخر مناسب لصاحبات الجسم الممتلئ.

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فساتين لامعة من إيلي صعب

أما التصميم الآخر فكان باللون الذهبي المصمم بقَصَّة الكاب المكسوِّ بالتطريز اللامع بخطوط طولية مع الحزام المحدد للخصر لمظهر خافٍ لعيوب الجسم.

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فستان شفاف من زياد نكد

فستان شفاف من زياد نكد



زياد نكد، صاحب دار فاخرة مصممة على مستوى عالمي، وتشتهر بالأنوثة والأناقة والجاذبية في كل تصميم؛ حيث اكتسب من خلالها سمعة كبيرة واستطاع أن يبتكر فساتين أنثوية رائعة، ومن أحدث تصميماته الأكثر فخامة صمَّم فستانًا رماديًّا طويلًا مطرزًا بفصوص لامعة، وزُين بالريش في الرقبة وأطراف الأكمام لأناقة مميزة، وأكمل التصميم بحزام أبيض للخصر.

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فساتين فاخرة من زهير مراد

فساتين فاخرة من زهير مراد



زهير مراد، مصمم أزياء لبناني شهير، أسَّس علامته المتخصصة في أزياء المساء والسهرة، وأضاف إليها مجموعة من الأزياء الراقية، لذا نرصد لكُنَّ اليوم من أحدث تصميماته ثلاثة تصميمات مختلفة تمنحك إطلالة راقية في ٢٠٢١؛ حيث صمَّم الفستان الأول باللون الأسود المزين بقماش مطرز وضيق مع أكمام مكشوفة الأكتاف يكسوها الريش الأسود.

فساتين فاخرة من زهير مراد

ولخيار آخر صمَّم فستانًا أحمر مصممًا بقماش شفاف في الأسفل ومكسوًّا بالتطريز الناعم إلى جانب القماش المخملي، وتميز التصميم بأكمام مكشوفة الأكتاف وحزام محدِّد للخصر، وفي خيار مواكب للموضة قدَّم فستانًا أسود قصيرًا مكملًا بقماش ذي ذيل منفوش، وطُرِّزَ التصميم بالأسود اللامع لأناقة مثالية، وتميز التصميم بقصة الكاب في الأكمام.

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فساتين فاخرة من زهير مراد

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