للسيدات.. 11 نصيحة للبشرة المليئة بالحبوب

القاهرة - سمر حسين - تعاني بعض النساء، خاصة صاحبات البشرة الدهنية من ظهور الحبوب بشكل كبير، إذ يرغبن في القضاء عليها لينعمن ببشرة ناعمة وصحية ونضرة، إلا أن السبيل إلى القضاء على الحبوب ليس سهلا، حيث يجب خلاله اتباع الكثير من العادات الصحية الغذائية، مع اتباع نمط حياة صحي، لكي تقضى تماما على الحبوب وبشكل نهائي.

وفيما يلي 10 نصائح من أطباء الجلد، للتعامل مع البشرة التي يوجد فها حبوب بحسب موقع «هيلث لاين الطبي».

نصائح للقضاء على الحبوب

- الإسفنجة «البيوتي بلندر» تشكل خطرًا على الوجه الذي يعاني من الحبوب، حتى لو كانت نظيفة، فالأمر يتعلق بأنها تجمع البكتيريا ثم تنثرها مجددا على الوجه.

- تجنب التقشير إلا باستخدام أدوات نظيفة من البلاسيتك أو الفرش الصحية، مع غسل الوجه بالماء الفاتر، لأن الماء البار والساخن يسببون انفتاح المسام، وبالتالي تزداد مشكلة الحبوب.

- يجب عدم وضع الهاتف على الوجه مباشرة، لأن الهواتف تمسها اليدين غير النظيفة، وبالتالي تنتقل البكتيريا التي تزيد من مشكلة الحبوب.

- يجب عدم لمس الوجه باليد نهائيا، لأنه كلما لمست وجهك كلما نشرت البكتيريا عليه، ولن يتحسن وجهك، حتى مع استخدام مستخضرات التجميل التي تقتل البكتيريا، وتعالج الحبوب، لأنه يجب إعطاء الوجه فرصة للاستشفاء.

- في حالة كانت بشرتك دهنية، يجب غسل الوجه من 3 - 4 مرات كل يوم، مع استخدام المقشر، والتونر.

- للبشرة الجافة يجب استخدام المرطب مرتين يوميا، مع تقشير الوجه، لأن البشرة الجافة، والجلد الميت يسببان الحبوب.

- يجب عمل ماسكات للوجه بشكل أسبوعي، وإذا كانت مشكلة الحبوب كبيرة، يمكن استخدام الماسكات 3 مرات أسبوعيا.

- يجب تغيير ملايات السرير كل 4 أيام، خاصة مع وجود مشكلة الحبوب في الوجه، لأن الملايات غير النظيفة تنشر البكتيريا حتى للأماكن التي لا يوجد فيها حبوب.

- تجنب استخدام كريم الأساس، والبودرة تماما في حالة كانت البشرة مدمرة من الحبوب.

- يجب استخدام واقي الشمس يوميا لليشرة التي تعاني بشدة من الحبوب والأماكن الداكنة.

- تجنب النوم تماما مع الماكياج، بل يجب غسله قبل الخلود للفراش.