الامارات | منجّد أردني يصنع بدلات ملونة من بقايا قماش الكنب

شكرا لقرائتكم خبر عن منجّد أردني يصنع بدلات ملونة من بقايا قماش الكنب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتعامل علي صرصور، وهو منجد أردني شغوف بالأزياء، مع شوارع العاصمة الأردنية عمّان باعتبارها مسرحاً أو ممشى عرض الأزياء الخاص به، ومع المارة باعتبارهم جمهور العرض. فصرصور (29 عاماً) يمضي أيامه في عمله بتنجيد قطع الأثاث ويستخدم بقايا القماش في تصميم وحياكة بدلات ملونة فريدة من نوعها لنفسه.

وهدف صرصور من ذلك هو تحقيق الشهرة في حيه كشخص فريد مثل ملابسه المميزة، موضحاً أنه شغوف كذلك بإعادة التدوير من أجل القضاء على المخلفات. وصمم صرصور وخيّط حتى الآن ما إجماليه 125 بدلة على مدى 15 عاماً من عمله كمنجد.

ويعرض صرصور بدلاته يومياً عندما يتجول في حيه، جبل اللوبيدة، مع كلبته جولي، ويحيي المارة الذين يلتقطون صوراً معه.

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