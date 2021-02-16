الامارات | عشاء على ارتفاع 58 متراً في القرية العالمية

شكرا لقرائتكم خبر عن عشاء على ارتفاع 58 متراً في القرية العالمية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت القرية العالمية، أحد أكبر المتنزهات الثقافية في العالم، بيوم الحب الذي يصادف 14 فبراير من كل عام، في الوقت الذي توافدت فيه العائلات والأصدقاء إلى الوجهة للاستمتاع بمختلف البرامج الترفيهية التي قدمتها لهم. وتمكنت القرية العالمية في هذه المناسبة من تحقيق رقم جديد في غينيس للأرقام القياسية، عبر «أكبر لوحة فسيفساء باستخدام دمى محشوة لتكوين صورة»، ليكون الرقم 14 من أصل 25 رقماً تسعى الوجهة لتحقيقها في موسم اليوبيل الفضي. وقامت القرية العالمية بتشكيل لوحة قلب ضخم على مساحة 144.8 متراً مربعاً، باستخدام أكثر من 400 موزة عملاقة، والتي تعتبر إحدى أشهر الهدايا في منطقة كرنفال للألعاب.

وأطلقت القرية العالمية مسابقة خاصة بيوم الحب على وسائل التواصل الاجتماعي، دعت فيها متابعيها لمشاركتها في الاحتفالات بهذه المناسبة، عبر إرسال تعليق يوضح سبب رغبتهم في الاحتفال في القرية العالمية، لفرصة الفوز بعشاء في إحدى مقصورات عجلة العالم الشهيرة في كرنفال. وفاز كل من جسيكا ومحمد من بريطانيا بهذه الجائزة، بعد تعليق جسيكا على المنشور الخاص بالمسابقة، معبرة عن رغبتها في الاحتفال بهذا اليوم مع شريكها الذي قدم لها الكثير من الدعم خلال عام 2020، وتقديراً منها للتضحيات التي بذلها خلال العام المليء بالتحديات. تجدر الإشارة إلى أن الشريكين يعملان في مجال الرعاية الصحية وقد انتقلا للعيش والاستقرار في دبي منذ 10 أيام فقط. واستمتع الشريكان بعشاء فاخر مع إطلالة بانورامية رائعة لكامل القرية العالمية في أجواء يملؤها الحب على أنغام الموسيقى والقلوب الحمراء التي أضاءت البحيرة الواقعة في قلب القرية العالمية.

القرية تسعى إلى 25 رقماً قياسياً في اليوبيل الفضي.

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