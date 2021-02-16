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الامارات | غوريلات حديقة حيوان سان دييغو تتعافى من «كورونا»

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سان دييغو - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعافت الغوريلات في حديقة حيوان «سان دييغو سفاري بارك»، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي مستعدة حالياً لاستقبال زائريها، بحسب ما أعلنه مسؤولو الحديقة في مطلع الأسبوع.

وذكرت صحيفة «ذا سان دييغو يونيون تريبيون» الأميركية، أن الغوريلات الثماني ظلت متوقفة عن استقبال الزائرين بعد أن أصيبت بفيروس كورونا المستجد في يناير الماضي. وقام خبراء في الطب البشري والبيطري برعاية الغوريلات خلال تلك الفترة.

ومن المحتمل أن تكون الغوريلات قد أصيبت بالفيروس من أحد حراس الحديقة الذي ثبتت إصابته بمرض «كوفيد-19» في مطلع يناير الماضي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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