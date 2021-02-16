الامارات | «فخر الأجيال للصيد بالصقور»: 258 طيراً تنافست في الأشواط الثمانية الأقوى

شكرا لقرائتكم خبر عن «فخر الأجيال للصيد بالصقور»: 258 طيراً تنافست في الأشواط الثمانية الأقوى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، أول من أمس، الفائزين بأشواط «النخبة» التي تعد الأقوى ومسك ختام موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور، وذلك ضمن بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح» التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي.

وأعرب راشد بن مرخان الكتبي، نائب الرئيس التنفيذي في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث عن تقديره لختام مشرف لمسابقات ضخمة جاءت منذ أكثر من 19 عاماً بأهداف راسخة انطلاقاً من قيم وثوابت مجتمعية ومسيرة وطنية لإحياء التراث الثقافي لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف «حضور الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم، لمراسم تتويج الفائزين بأشواط النخبة، يؤكد دعم القيادة الرشيدة للرياضات التراثية عموماً والصيد بالصقور على وجه التحديد، وتحفيز الأجيال المتعاقبة على تبني هذه الرياضة التراثية».

وفي السياق، رحب دميثان بن سويدان، رئيس لجنة بطولات فزاع للصيد بالصقور «التلواح»، بتشريف الشيخ محمد بن راشد بن محمد آل مكتوم موقع الحدث وتكريم نخبة الصقارين، وعبر عن سعادته بنهاية موسم مثمر، حصد كل مجتهد فيه نصيب الفوز بجوائز قيمة، وقال «شهدنا تزايداً ملحوظاً في المشاركات وأعداد الصقارين، وفئات الناشئين وظهور فرق جديدة ألهبت المنافسات».

وعلى صعيد النتائج، كسب الظفرة المراكز الثلاث الأولى في شوط فرخ الشيوخ، بواسطة الطير «إس 92» بزمن 17.339 ثانية، والطير «إس 81» بـ17.342 ثانية، وثالثاً «إس 82» بـ17.621 ثانية.

وفاز «أف 3» بشوط جرناس الشيوخ، بالطير «3» بزمن 17.049 ثانية، كما نال الفريق المركز الثاني بالطير «ضو» بـ17.051 ثانية، وجاء الظفرة ثالثاً بالطير «85» بـ17.315 ثانية.

وكسب فريق الوصل شوط فرخ حر أول، بالطير «ذهب» بزمن 19.631 ثانية، وثانياً الشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بالطير «عنتر» بـ19.847 ثانية، وثالثاً «أف 3» بالطير «إتش 01» بزمن 20.355 ثانية.

وفاز راشد غصاب بالخالص بشوط فرخ شاهين أول، بالطير «غبه» بزمن 18.385 ثانية، يليه «أم أر أم» بالمركزين الثاني والثالث، بالطير «إس إن 9» بزمن 18.544 ثانية، والطير «الموس» بزمن 18.768 ثانية.

وحقق عبدالله خلفان القبيسي، المركز الأول في شوط فرخ العامة مفتوح، بالطير «الصعب» بزمن 17.446 ثانية، يليه سيف جمال الحريز بالطير «35» بزمن 17.563 ثانية، وثالثاً فريق دبي بالطير «العوير» بـ17.569 ثانية.

وكسب خالد ناصر الهاجري شوط جرناس العامة مفتوح، بالطير «ياس» بزمن 17.243 ثانية، يليه محمد خليفة المنصوري بالطير «براق» بزمن 17.513 ثانية، وثالثاً خالد ناصر الهاجري بالطير «تمام» بـ17.705 ثانية.

وفاز أحمد محمد المرر بشوط فرخ العامة ملاك، بالطير «سويد» بزمن 17.796 ثانية، يليه سعيد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «الذيبه» بزمن 18.112 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بزمن 18.382 ثانية.

وكسب سلطان راشد المنصوري، شوط جرناس العامة ملاك، بالطير «ذهب» بزمن 18.174 ثانية، يليه حميد محمد الطاير بالطير «النخبه» بزمن 18.560 ثانية، وثالثاً سلطان راشد المنصوري بالطير «جلمود» بزمن 18.638 ثانية.

«الخليجيين» تختتم البطولة

تختتم منافسات موسم بطولات فزاع للصيد بالصقور اليوم بإقامة أشواط اليوم الثاني لـ«الخليجيين» المشاركين من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أشواط فئات جير تبع وجير شاهين وشاهين، بواقع 6 أشواط في كل يوم، وبمجموع 12 شوطاً.

الظفرة و«أف 3» والوصل وبالخالص والقبيسي والهاجري والمرر والمنصوري يحصدون التفوق.

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