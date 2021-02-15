بعد تنصلها من السيارة الفارهة.. سعر فستان درة في الفلانتين: «بآلاف الجنيهات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أثارت الفنانة درة الجدل بظهورها في عيد الحب الموافق الـ14 من فبراير، بتنصلها من امتلاكها هي أو زوجها رجل الأعمال هاني سعد لسيارة فارهة كانت موجودة على مدخل الفندق الذي يقيمان فيه بدبي، ونشرت صور لمشاهير عالميين أمام نفس السيارة لتنفي عن نفسها أن تكون تلك هي هدية الفلانتين من زوجها هاني سعد.

وظهرت السيارة الفارهة على مدخل الفندق مزينة بالورود الحمراء، والتي كان يمكن أن يعدها البعض هدية هاني سعد لها، إلا أنها نفت ذلك وهو ما أرجعه الجمهور لخوفها من الحسد، ورغم ذلك ارتدت درة فستان من اللون الأحمر لفلانتين باهظ الثمن.

تفاصيل إطلالة درة في الفلانتين

اختارت الفنانة درة فستان من اللون الأحمر اللامع، قصير «وانشولدر»، بقصات ضيقة عند منطقة الخصر، وينتهى عند أعلى ركبتيها، واختارت حذاء من اللون الأحمر له كعب عال لتكمل إطلالتها في عيد الحب.

كما تركت شعرها منسدلا ويفي، ووضعت ماكياج ثقيل يظهر مع اللون الأحمر للروج لتكمل أناقتها.

سعر فستان درة في الفلانتين

وفي الوقت الذي نفت فيه درة امتلاكها للسيارة الفارهة، اختارت فستانها من الماركة الشهيرة Elisabetta Franchi، حيث يباع عبر مواقع البيع والشراء على الإنترنت، ويتراوح سعره بين 486 دولارا أي 7500 جنيها مصريًا، و516 دولارا أي ما يعادل 8 آلاف جنيه مصري.