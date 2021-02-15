حنين حسام تحتفل بعدد متابعيها على إنستجرام: بعشقكم «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمقطع فيديو على طريقة فيديوهاتها السابقة التي اعتادت نشرها على تطبيق «تيك توك» ظهرت فتاة التيك توك حنين حسام، وهي ترقص على نغمات أغنية «أنا التوب» للفنان محمد رمضان.

ونشرت «حنين» الفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث احتفلت خلاله بوصول عدد متابعيها إلى 400 ألف متابع، وأرفقت تعليقا: «أحلى 400 ألف في العالم بعشقكم».

وخلال الفيديو، ظهرت فتاة التيك توك، مرتدية «سويتيشرت» باللون الروز، وشعرها مرفوع لأعلى، حيث أدت حركات راقصة متماشية مع تعبيرات الأغنية.

جلسة تصوير لـ حنين حسام داخل جامعة القاهرة

وخلال الأيام القليلة الماضية، وبعد فترة غياب استمرت قرابة الـ10 أشهر، عقب الحبس خلف القضبان بتهمتي التحريض على الفسق والفجور والإتجار بالبشر، قبل إطلاق سراحها بكفالة مالية، قُدرت بـ 15 ألف جنيه، شاركت «حنين» متابعيها عبر حسابها بتطبيق «إنستجرام» مجموعة من الصور التي أكدت على عودتها مُجددًا لكلية الأثار، بجامعة القاهرة.

تفاصيل القبض على حنين حسام

ويذكر أن قوات الأمن، كانت ألقت القبض على الطالبة العشرينية، بسبب مقطع فيديو قصير لها، طلبت خلاله من الفتيات في العمر من 18 لـ 20 عام، فتح الكاميرات من غرف نومهن، ومن ثم تقديم وصلات الغناء أو الرقص، وانتظار تحويل النقود لهن.

خلع الحجاب

وعقب إخلاء سبيلها منذ أسابيع، جاء الظهور الأول لـ«حنين» من خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر تطبيق «إنستجرام»، كانت وقتها برفقة صديقها اليوتيوبر فادي بدوي، لكن اللافت للنظر، كان ظهورها دون الحجاب.

حنين برفقة عائلتها للمرة الأولى

ونشرت حنين، في وقت سابق صورة جديدة بصحبة أسرتها للمرة الأولى، حيث ظهرت وهي تحتضن والديها، مًعلقة: «نعمة ربنا عليا، يا رب اجعل يومي قبل يومهم، الجنة تحت رجليهم وتعبوا معايا، التعب كل ملامحهم، مهما أقول ومهما أكتب مش هوصف غلاوتهم في نظري بتمنى أعيش تحت رجليهم مش عاوزة أكتر من كده، يا رب اتصاب في نفسي أو أي شئ بس ربنا يحفظهم لي، ادعو ربنا يخليهم ليا ويعوضنا خير عن اللي حصلنا».