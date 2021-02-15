أغرب 10 استخدامات غير تقليدية لـ الفازلين.. لا تعرفها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

الفازلين من الأشياء التي لها العديد من الاستخدامات الأخرى الفعالة، التي لا تقتصر فقط على ترطيب الجلد، لكن يمكن الاستفادة منه بطرق أخرى، نكشفها لكم في السطور التالية وفق لما أورد موقع "instructables".

- حماية البشرة من الصبغة:

لحماية البشرة أثناء صبغة الشعر، عليك استخدام الفازلين لإنشاء حاجز أو خط من الفازلين على جبهتك وحول أذنيك بطبقة رقيقة منه، إذ إنه يساعد على امتصاص صبغة الشعر ومنع نزولها على الوجه والجسم.

- تلميع الأحذية:

إذا كنت بحاجة إلى تلميع الأحذية الجلدية، يمكن أن يساعد الفازلين في إزالة البقع والخدوش بمجرد مسح البقعة به باستخدام قطعة قماش ناعمة، ثم افركيها برفق، ستلاحظين أن الفازلين جعل الأحذية كأنها جديدة مرة أخرى.

- الحفاظ على بطارية السيارة:

لمنع تآكل بطارية السيارة يمكنك استخدام الفازلين، عن طريق وضعه على أطراف البطارية، سيساعد على تشكيل حاجزًا مقاومًا للماء حول الأسطح المعدنية، وبالتالي الحفاظ عليها أطول فترة ممكنة.

- إزالة المكياج:

يساعد الفازلين على التخلص من المكياج بطريقة آمنة بدلا من استخدام المواد الكيميائية، من خلال وضع القليل من الفازلين على قطعة قطن صغيرة، وامسحي وجهك بلطف.

- إزالة العلكة من الشعر:

بفضل طبيعته الدهنية، يساهم في التخلص من العلكة في الشعر أو الأثاث الخشبي بسهولة، عن طريق وضع كمية كبيرة من الفازلين على الشعر أو الأثاث الخشبي، ثم امسحيها برفق.

- التئام الجروح الصغيرة:

يمكنك وضع كمية من الفازلين على المنطقة المصابة، حيث تساعد هذه الطريقة على منع المزيد من النزيف.

- فتح العبوات بسهولة:

كما يساهم الفازلين أيضا في فتح العبوات بسهولة، وذلك بوضع طبقة رقيقة من الفازلين حول الجانب لغطاء العبوة قبل شد الغطاء، سيمنع الهلام الزلق أي طعام عالق من الالتصاق بغطاء البرطمان.

- ترطيب أقدام الكلب:

يتمتع الفازلين بخصائص تساهم في ترطيب الجلد، لذلك عليك امسحي قطعة قماش ناعمة باستخدام الفازلين، على قدم حيوانك الأليف، ستلاحظين أنه يساعد في جعل القدم أكثر نعومة.

- الاستفادة من العطور لأطول فترة:

يمكنك استخدامه أيضا في دهن الجسم به قبل راش العطور، إذ تساهم هذه الطريقة في أن تدوم العطور لأطول فترة ممكنة.