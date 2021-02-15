منها الضحك.. 8 طرق تساعدك على التخلص من السعرات الحرارية الزائدة بأقل جهد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يربط معظمنا فقدان الوزن بالتمارين المرهقة والوجبات الغذائية الصارمة وغيرها من الأشياء غير الجيدة، ولكن اتضح أنه يمكننا التخلص من الوزن والسعرات الحرارية الزائدة باستخدام طرق سهلة بشكل مدهش وبأقل جهد.

ويوضح موقع " برايت سايد"، 8 طرق غير عادية للتخلص من السعرات الحرارية الزائدة بأقل جهد.

1- التسوق:

التسوق مرهق أكثر مما تتخيل، حيث إنه يستمر لأكثر من 2-3 ساعات، ورحلة تسوق لمدة ثلاث ساعات تساوي ساعة واحدة من تدريب الدراجة الثابت الذي يحرق 500 سعرة حرارية.

2- التنظيف:

تصبح الأعمال المنزلية أكثر جاذبية إذا كنت تضع في اعتبارك أنها تساعد في الحفاظ على لياقة جسمك، ويعد 30 دقيقة من التنظيف العادي تحرق نحو 85 سعرة حرارية أي ما يعادل تمرين البطن لمدة 15 دقيقة، وتنظيف المنزل الشامل يستهلك ما يقرب من 170 سعرة حرارية.

3- الغناء:

يتضمن الغناء العديد من العضلات المختلفة وهو تدريب رائع، وللتخلص من 100 سعرة حرارية، عليك إكمال ساعة من الغناء.

4- التبرع بالدم:

وفقًا لبحث أجري في جامعة كاليفورنيا، يحرق الأشخاص ما يقرب من 650 سعرًا حراريًا لكل تبرع بنصف لتر من الدم، وتحرق نفس الكمية من السعرات الحرارية تقريبًا إذا قومت بالسباحة لمدة ساعة.

5- القبلات:

ستساعدك هذه الطريقة على خسارة أكثر من 60 سعرًا حراريًا، وإذا أضفت بعض الشغف إلى قبلاتك، فسوف يرتفع عدد السعرات الحرارية المحروقة إلى 90.

6- الضحك:

يدعي باحثو المركز الطبي بجامعة فاندربيلت أن الضحك لمدة 10-15 دقيقة يحرق 10-40 سعرة حرارية، ويعتمد ذلك على المشاعر، بالإضافة إلى أن الضحك بصوت عالي يحرق سعرات حرارية أكثر من الضحك منخفض الصوت.

7-تناول الطعام بصحبة شريكك:

وفقًا للبحث، تأكل النساء كميات أقل ويطلبن وجبات أصغر عندما يأكلن بصحبة شريك حياتهم، ويمكن تفسير ذلك بسهولة لأن النساء تحاول تلبية معايير مجتمعية معينة وهي إنهم كلما أكلوا أقل، كلما كان جسمهم أنحف.

8- مشاهدة أفلام الرعب:

العلماء على يقين من أن مشاهدة أفلام الرعب تحفز إنتاج الأدرينالين، ويقلل الأدرينالين من الشهية ويعزز عملية التمثيل الغذائي.