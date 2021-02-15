درة تشارك جمهورها احتفالات الفلانتين: عيد حبي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تواصل الفنانة التونسية درة مشاركة متابعيها، لحظات احتفالها بالفلانتين مع زوجها رجل الأعمال هاني سعد، ونشرت «درة» عبر خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري» عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة جمعتها بزوجها، أثناء احتفالهما بعيد الحب، أمام برج خليفة بدبي.

وخلال الصورة، أطلت الفنانة التونسية، بفستان أحمر كات قصير فوق الركبة، كشف عن ساقيها، وحذاء أحمر عالي ذو أربطة، وتسريحة شعر انسيابية، حيث أرفقت تعليقا لزوجها بالإنجليزية، قائلة: «عيد حبي».

تفاصيل تصدر درة وزوجها التريند بسبب «سيارة الفلانتين»

جدل واسع، جاء حول درة وزوجها رجل الأعمال، ليلة أمس، بعد ظهورهما أمام سيارة فارهة مغطاة بالورود الحمراء، ولافتة مدوّن عليها عبارة باللغة الإنجليزية «هابي فلانتين داي».

الرواد يعلقون على هدية درة في الفلانتين

وكان رجّح نشطاء السوشيال ميديا أن هذه السيارة الفارهة هي هدية الفلانتين للفنانة درة، من زوجها المهندس هاني سعد، ومن ثم بدأوا تداول الصورة عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وكان من أبرز التعليقات: «الله يعينها على وجع رقبتها لما بدها تتصور بالسيارة مشان تبين حرف الـB، وأنا اللي بقول عايزة ورد يا إبراهيم، لا قطع غيارها غالية مقدرش علي مصاريفها، جايبلها عربية بينتلي، بينتلي ولا مرسيدس مش فارقة، أدي هدايا عيد الحب ولا بلاش، إيه الأوفر ده دي عدت ياسمين صبري، راح زمن الورد يا إبراهيم».

درة توضح حقيقة هدية الفلانتين

وعقب إثارة الجدل، نشرت درة خلال خاصية «استوري»، على تطبيق «إنستجرام»، صورتين إحداهما برفقة زوجها بجوار السيارة التي أثارت الجدل، وصورة الزوجين صاحبي السيارة، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «هذه الصورة التقطناها صباح اليوم أمام الفندق في دبي، أمام هذه السيارة التي زينت خصيصًا للفلانتين ولكنها ليست ملكًا لي أو لزوجي».