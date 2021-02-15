عصام الحضري يحتفل بميلاد أصغر بناته.. ومتابعون: على لحم بطنها «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شارك حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، عصام الحضري، متابعيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من احتفاله بعيد ميلاد ابنته الصغرى «شايان».

وأرفق «الحضري» تعليقًا قائلا: «حبيبة قلب بابا يا ناس شايان العسل، آخر عنقود نور بيتنا، ربنا يحفظك ويبارك فيكي يا حبيبة قلبي، كل سنة وانتي طيبة يا شايان».

وخلال الصور، ظهرت ابنة الحضري، بإطلالة كاجوال، إذ ارتدت «هاف ستوميك» أسود كشف عن منطقة البطن، وحملت بين يديها قطعة من الكيك وتعلوها شمعة، احتفالا بميلادها.

ونالت الصور استحسان وتفاعل الكثير من المتابعين، حيث جاءت تعليقاتهم ما بين التهنئة والسخرية، ومن بين التعليقات: «معقولة تطلع بنتك كده في الصورة وهي على لحم بطنها».

عصام الحضري يهنئ ابنته «شدوى» بخطبتها

وفي منتصف ديسمبر الماضي، احتفل حارس مرمى منتخب مصر السابق، ابنته شدوى بخطبتها، حيث نشر صورة عبر حسابه بتطبيق «إنستجرام»، صورة جمعته بزوجته وابنته وخطيبها، وأرفق تعليقًا، قائلا: «ألف ألف مبروك يا حبايب قلبي، ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض ويبعد عنكوا أي شيء وحش، ويباركلكم في حياتكم».

إطلالة شدوى الحضري في خطبتها

وخلال الصورة، أطلت شدوى الحضري، وهي مرتدية «هاف ستومك» أبيض، وجيب بيضاء طويلة ذات فتحة من الأمام، بينما جاءت إطلالتها الأولى، خلال حفل خطبتها، بـ«جامب سوت كات» أوف وايت، وذو بطانة شفافة من منطقة البطن.