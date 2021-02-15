منة عرفة تحتفل بالفلانتين بعد ارتباط علي غزلان بأخرى «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أعلن اليوتيوبر علي غزلان، والذي كانت تجمعه علاقة عاطفية بالفنانة منة عرفة ارتباطه بأخرى هي فرح شعبان ملكة جمال مصر للعام 2017، خلال احتفالات عيد الحب.

حيث شارك الثنائي صورًا لهما سويًا وهما يتبادلان الورود والهدايا خلال الفلانتين، مع تناولهما عشاء رومانسيًا في مطعم رومانسي، وقدّم لها «غزلان» الهدايا.

ورغم أنه جمعت علي غزلان وفرح شعبان العديد من المناسبات القديمة، إلا أنه لأول مرة في الفلانتين يعلنها صراحة أن تجمعه علاقة عاطفية بفرح شعبان، عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع «إنستجرام».

وفي الوقت ذاته، وبعدما أعلن علي غزلان احتفاله بالفلانتين مع حبيبته الجديدة، قامت الفنانة منة عرفة هي الأخرى بالاحتفال بالفلانتين على طريقتها الخاصة مسجلة بذلك أول رد فعل لها، بعدما انفصلت على اليوتيوبر الدكتور علي غزلان.

حيث نشرت «عرفة» صورًا عبر خاصية «ستوري»، على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، تهنئ جمهورها بالفلانتين خلال وجودها في صالون تجميل لعمل أظافرها، وأطلتوهي فاقدة الكثير من وزنها، وبشعر أحمر حيث صبغت شعرها بعد الانفصال وكتبت في تعليقها: «عيد حب سعيد».

علاقة منة عرفة وعلي غزلان

وكانت جمعت الثنائي الفنانة الشابة منة عرفة، واليوتيوبر الدكتور علي غزلان علاقة عاطفية أعلاناها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرا سويا في أكثر من مناسبة، وحرصا على مشاركة تفاصيل يومهما مع المتابعين عبر «إنسجرام».

ولكن بعد عدة أشهر انفصل الثنائي، وحذفا بعضهما البعض من السوشيال ميديا، بعد إثارة الجدل وظهورهما مع الفنانين والحديث عن تجهيزات شقة الزوجية.

عقب ذلك ظهر علي غزلان مع ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017، فرح شعبان في أكثر من مناسبة، قبل أن يعلنها صراحة في عيد الحب، أنها حبيبته الجديدة.