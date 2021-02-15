بعد انفصاله عن منة عرفة.. معلومات عن حبيبة علي غزلان الجديدة: لايقين على بعض

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على مدار عدة أشهر كان الثنائي الفنانة الشابة منة عرفة، واليوتيوبر الطبيب علي غزلان حديث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جمعتهما علاقة عاطفية، أظهراها للجميع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، كما استضافهما عدد كبير من نجوم الفن والممثلين، وتحدثا عن علاقتهما، وترتيبات الشقة بشكل ساخر.

لم تمضِ فترة طويلة، حتى تخاصم الثنائي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معلنين انفصالهما إلكترونيًا، وكذلك إلغاء المتابعة، وبدأت الصور بعد أن كانت بشكل دوري تنقطع تمامًا، وبعدها ظهر اليوتيوبر على غزلان مع فتاة أخرى هي فرح شعبان، والتي ظهرت معه في أكثر من مناسبة فأثارا الجدل سويًا، حتى جاء الفلانتين وخرج معها علي غزلان، معلنا إياها حبيبته الجديدة.

وكان ظهر الثنائي في نفس المكان خلال عيد الحب، وأهداها باقة كبيرة من الزهور، وتناولا الغداء سويا في مكان رومانسي، ونشرت «فرح» بدورها صورها معه، وظهرا سويا في سيارة علي غزلان يغنيان، وتساءلت فرح عن مكان خروجة الفلانتين، وفيما يلي أبرز المعلومات عن حبيبة علي غزلان الجديدة:

- فرح شعبان ملكة جمال مصر للعالم لعام 2017.

- الوجه الإعلامي لمباردة «أنتي الأهم».

- سفيرة نوايا حسنة.

- درست في الثانوية النظام الدبلومة الأمريكية.

- درست علوم الحاسب في الجامعة البريطانية في مصر.

- تهوى التمثيل والسباحة والقراءة.

- ترغب في أن تكون مبرجة ناجحة لتقديم برامج للأطفال.

- قدّمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات 2019.

- تحب السفر فقد سافرت إلى العديد من البلدان من بينها اليونان.

- احتفل معها علي غزلان بالفلانتين، وقدّم لها الورود وتناولا عشاء رومانسيًا.

- حضرت معه فرح شعبان خطوبة البلوجر الشهير محمد فرج.

- اعترف علي غزلان بحبهما.

- الجمهور تفاعل مع صور الثنائي سويا، وكان من بين التعليقات: «لايقين على بعض، كلنا عارفين أنها قضت الفلانتين مع علي غزلان، وربنا يسعدكم».