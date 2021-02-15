أبرزها الإفراط في تناول التوابل.. 6 عادات يومية تسبب الإصابة بـ"البواسير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

تعد الإصابة بـ"البواسير" من أكثر المشكلات الصحية المزعجة، التي يمكن أن تصيب أي شخص سواء كان امرأة أو رجل مدام توفرت الأسباب، التي عادة ما تكون عادات يوميًا تكون سببًا رئيسيا للإصابة بأعراضها المزعجة .

والبواسير هي حالة يحدث فيها انتفاخ في الأوعية الدموية في فتحة الشرج ونهاية الأمعاء السفلية، قد ينتج عنها تورم الأوعية الدموية الشبيه بالدوالي في نهاية الأمعاء (المستقيم).

وبحسب "مايو كلينيك"، تتضمن بعض أعراض البواسير التي يشعر بها المصابون عادة ما يلي:

- حكة حول فتحة الشرج.

- منطقة الأرداف تكون مؤلمة أو غير مريحة.

- ظهور كتل حول فتحة الشرج.

البواسير الداخلية التي تظهر في المستقيم عادة لا تسبب أعراض، ومع ذلك، يمكن للمصابين بها رؤية أعراض ما بين نزول الدم أثناء التغوط.

وفي هذا الإطار قدم موقع health.kompas بعض العادات السيئة التي يمكن أن تسبب البواسير، كما يلي:

- تناول كميات أقل من الألياف

الطعام أو الشراب الذي يتم تناوله يوميًا له تأثير كبير على الصحة، بما في ذلك صحة الجهاز الهضمي، فيمكن للأشخاص الذين يتناولون كميات أقل من الألياف أن يصابوا بالإمساك، وعند الإمساك، يزداد الضغط على المستقيم والشرج عند الدفع، ما قد يتشبب تدريجيًا في تكوين البواسير وإحداث تكرار للمرض.

- رفع أوزان ثقيلة

يمكن أن يكون سبب البواسير أيضًا إجبار نفسك على رفع أوزان ثقيلة جدًا، حيث يؤدي رفع هذا الوزن الثقيل إلى زيادة الضغط، بما في ذلك فتحة الشرج أو المستقيم.

يجب أن بكون هناك تدريبًا تدريجيًا على قدرات الجسم لتجنب الإصابة بالمستقبل.

- الجلوس لمدة طويلة بالحمام

يحب عدد من الناس البقاء في المرحاض أثناء التغوط (BAB)، هذه العادة ليست جيدة للبواسير لأنها يمكن أن تجعل عضلات الحوض تسترخي، ليتدفق المزيد من الدم إلى الأوعية الدموية حول فتحة الشرج والمستقيم، ما يجعل الباسور منتفخا.

لمنع ذلك، عليك أن تكتسب عادة جيدة تتمثل في الجلوس على المرحاض لمدة لا تزيد عن خمس دقائق أثناء التغوط.

- الجلوس لفترات طويلة

يمكن أن يكون سبب البواسير عادة الجلوس لفترات طويلة مع الحد الأدنى من الحركة، فيؤدي الجلوس لفترة طويلة إلى زيادة الضغط على الأوردة في فتحة الشرج والمستقيم، ولمنع حدوث هذه المشكلة الصحية، لابد من الخروج من مقعدك كل 30 دقيقة، واستخدم هذا الوقت للحصول على بعض الماء أو الذهاب إلى الحمام أو القيام ببعض تمارين الإطالة الخفيفة.

- نقص مياه الشرب

قلة الشرب، وخاصة الماء يمكن أن يسبب البواسير أيضًا، والسبب هو أن الجفاف يمكن أن يؤدي إلى الإمساك، فعندما تفتقر إلى السوائل، يصبح البراز أكثر صعوبة ويصعب إزالته من الجسم.

-الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل

قد يكون سبب البواسير هو تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالتوابل، فتناول الكثير منها يمكن أن يسبب الإسهال، مثل الإمساك، يمكن أن تسبب هذه الحالة أيضًا البواسير.