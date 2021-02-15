للأمهات.. طرق بسيطة لتنمية مهارات طفلك من عُمر يوم لـ14 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تكون رؤية طفلك غير واضحة في الأشهر الأولى من حياته، لذا حاولي التواصل بالعين معه قدر الإمكان.

بهذه الطريقة، سوف يتعرفون على الوجوه من حولهم، ثم ادمجي أنشطة مختلفة وبعض الحيل الأخرى المخصصة لكل مرحلة من مراحل التطوير. وفي التقرير نستعرض بعض هذه الأنشطة والحيل وفقاً لما جاء بموقع "برايت سايد".

- من عُمر يوم لـ 3 أشهر

ما يجب فعله:

ضعي طفلك على بطنه وهزي الجرس أو الخشخيشة أمامه. ارفعيه قليلاً فقط، وليس كثيرًا، ولاحظ ما إذا كان يرفع رأسه وكتفيه أم لا.

إذا لم يكن كذلك، شجعي طفلك على القيام بذلك. كلما كانوا مستلقين على ظهورهم، أظهر لهم شيئًا ما على اليسار، ثم على اليمين - ليس بعيدًا جدًا - حتى يتمكنوا من إدارة رؤوسهم لفترة وجيزة، بحذر.

فائدة ذلك على الطفل:

من المفيد للطفل أن يحظى بجلسة ما بين دقيقة و5 دقائق من وضعه على البطن في اليوم، يبني رأسهم ورقبهم وقوة الجزء العلوي من الجسم. وهذه العضلات مهمة حتى يتمكنوا في النهاية من رفع رؤوسهم والزحف. راقبهم دائمًا أثناء وقت النوم على البطن وضعيهم للنوم على ظهورهم فقط.

- من 3 إلى 6 أشهر

ما يجب فعله:

احملي طفلك بالقرب منك ووجهيه نحوك حتى يتمكن من النظر في عينيك. قومي بالاتصال المباشر بالعين معهم وابدأ بالحديث. لا تزال رؤيتهم ضبابية في هذه المرحلة، لذلك سيحاولون فهم وجهك.

سيحاولون على الأرجح تقليد الأصوات التي تصدرها. عندما يثرثرون، قل نفس الكلمات مرة أخرى. اربط هذه الكلمات بتعابير الوجه وانظر إليهم طوال الوقت.

بذلك أنت تساعدهم على التعرف على اللغة والتواصل وتوضح لهم أيضًا الرابط بين الكلمات والمشاعر.

- 6-9 شهور

ماذا تفعل:

يمكنك دمج أنشطة مختلفة في هذه المرحلة. على سبيل المثال، العب "peek-a-boo" مع طفلك. يمكنك إخفاء وجهك خلف راحة يد ، أو قطعة من الملابس، أو يمكنك الاختباء خلف بعض الوسائد أو كرسي بذراعي.

على سبيل المثال. بعد خروجك في البداية سوف يفاجأون بأنك تعود للظهور مرة أخرى لأنهم لا يفهمون تمامًا أنك موجود بالفعل طوال الوقت. إنهم يشكون فقط في أنهم سيرونك مرة أخرى.

سوف يتعلم الأطفال من خلال التكرار ويتعلمون الاستنتاج. هذه اللعبة طريقة رائعة لتكوين تفكيرهم التحليلي.

- 9-12 شهرًا

العب ألعابًا أكثر تعقيدًا مثل "الغميضة" على سبيل المثال. خذ لعبة تصدر ضوضاء وقم بإخفائها في مكان ما، حيث يمكنهم الوصول إليها.

شجع طفلك على البحث عن اللعبة بمجرد الاستماع إلى الصوت. بمجرد العثور عليها، صفق أو احتفل به بشكل ما.

الآن هم قادرون على تعلم التفكير وحل المشكلات. ستمارس هذه اللعبة مهارات التتبع السمعي وستشجع أيضًا استكشاف طفلك للعالم الخارجي.

- 12-15 شهرًا

قم بتسمية كل شيء تحمله في يدك وأظهره. أضف صفة لكل واحد منهم لوصفها. اطرح أسئلة حول العناصر. استخدم الألعاب ذات النهايات المفتوحة مثل الصناديق الكرتونية أو الحاويات أو الكتل بأشكال وألوان مختلفة. دع طفلك يلعب معهم.

هذا يساعد على تنمية مهاراتهم اللفظية وتطورها.

- 15-18 شهرًا

خذ سلة غسيل وضع أشياء مختلفة بداخلها. حاول اختيار الأشياء التي يمكن للأطفال الصغار التقاطها بسهولة دون الإضرار بأنفسهم. من المحتمل أنهم سيرغبون في إخراج العناصر وإعادتها إلى الداخل.

وقد يحاولون أيضًا التسلق داخل السلة بأنفسهم. أعطهم تعليمات حول كيفية التعامل مع الأشياء.

سيساعدهم ذلك على تطوير مهاراتهم الحركية، وتنمية خيالهم.

- 18 شهر - 2 سنة

اطلب من طفلك أن يحضر لك أشياء مختلفة ويسلمها لك، مثل كوب أو ملعقة. تحدث إليهم وقم بتكوين جمل حول هذا العنصر المحدد. قم بتسمية أجزاء أو ألعاب مختلفة من الجسم واعرضها لطفلك أثناء حديثك.

سيكونون قادرين على ربط الكلمات بالأشياء وتشكيل جمل كاملة. سوف تتحسن مهارات الاتصال لديهم بشكل كبير.

- 2-3 سنوات

قم بعمل عرضًا للحيوانات أو استعراضًا للسيارات أو حتى استعراضًا للألعاب. اطلب منهم وضع الكائنات وفقًا للحجم أو اللون أو عدد الأرجل، اسألهم عما يعتقدون أنه من المفترض أن يفعلوه. أثناء اللعب، اسألهم أسئلة حول اختياراتهم.

ستمنحهم بذلك الفرصة لتجميع كائنات متشابهة لها سمات مختلفة، وهي مهارة رياضية مهمة.

- 3-5 سنوات

صب الماء من إناء زجاجي طويل رفيع في وعاء آخر، والذي يجب أن يكون أقصر، وعاء زجاجي عريض. احرص على عدم سكب أي ماء. اسأل طفلك أيهما يعتقد أنه يحتوي على كمية أكبر من الماء.

لم يصبح طفلك مفكرًا منطقيًا بعد، لذا ستساعده هذه التجربة على توسيع نموه المعرفي.

- 6-8 سنوات

اطلب منهم المساعدة في الأعمال المنزلية المختلفة، مثل ترتيب الطاولة. بمجرد القيام بذلك، تعرف على إنجازاتهم، وقل أشياء مثل، "أنا فخور بك لفعل هذا"، امدح الأشياء التي يفعلونها، وليس السمات التي لا يمكنهم تغييرها.

هذا سيبني احترامهم لذاتهم وثقتهم بأنفسهم. ويتطور إحساسهم بالمسؤولية في هذه المرحلة ويجب أن يدركوا أن هناك عواقب لسلوكهم.

- 9-11 سنة

أشرك طفلك في الأعمال المنزلية الأكثر تعقيدًا ، مثل التنظيف والطهي بجوارك. يمكنك البدء في منحهم بدلًا صغيرًا ومساعدتهم على إدارته. اشرح لهم قيمة المال كوسيلة للتبادل.

سيفهمون بذلك أهمية ادخار الأموال وإنفاقها بحكمة.

- 12-14 سنة

بعد العشاء مباشرةً، خصص 10-15 دقيقة من المحادثة والنقاش معهم حول أمور مختلفة. يمكنك أن تسأل عن اهتماماتهم، أو أصدقائهم، أو ما الذي يرغبون في تناوله في اليوم التالي على سبيل المثال. يمكنك أيضًا تخصيص وقت للعناق ليحظون بليلة سعيدة. كل أسبوع، اختر يومًا وحدد نشاطًا خاصًا تفعله مع طفلك فقط. كالخروج لتناول الآيس كريم.