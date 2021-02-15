كورونا اليوم: إجراء وقائي يمكن تخطيه بعد التطعيم.. و3 اختبارات مهمة للكمامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع، منذ أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

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إجراء وقائي يمكن تخطيه بعد التطعيم

إن الحصول على اللقاح لا يمنحك الحرية في التخلص من القناع وحضور التجمعات العامة، خطر العدوى لا يزال قائما، ومع ذلك، وفقًا للمعيار الجديد لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي (CDC)، هناك إجراء وقائي واحد يمكن للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل تخطيه، ألا وهو الحجر الصحي بعد ملامسة الشخص المصاب بفيروس كورونا، وفقا لموقع "timesofindia".

لماذا الحجر الصحي غير مهم؟

في الآونة الأخيرة، أجرى مركز السيطرة على الأمراض بعض التغييرات في إرشاداته الموجودة مسبقًا، وأضاف أن الأشخاص الذين تلقوا بالفعل لقاح كوفيد غير مطالبين بالبقاء في الحجر الصحي بعد الاتصال بشخص يشتبه في إصابته أو تأكد إصابته بفيروس كورونا، ولكن حتى بعد الحصول على اللقاح، لتخطي الحجر الصحي، يلزم تلبية ثلاثة معايير وضعها مركز السيطرة على الأمراض، وهي على النحو التالي، يجب تطعيم الأشخاص بالكامل قبل أسبوعين على الأقل من ملامسة الشخص المصاب، ويجب أن يكونوا قد تم تطعيمهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ويجب أن يكونوا بدون أعراض تمامًا بعد التعرض لشخص "إيجابي كورونا".

3 اختبارات مهمة للكمامة

كيف تعرف ما إذا كان قناعك يعمل وفعال، إنه سهل للغاية وكل ما عليك فعله هو إجراء هذه الاختبارات الثلاثة البسيطة في المنزل، وفقا لـ" timesofindia".

اختبار الضوء

يمكنك أيضًا استخدام مصباح يدوي وضوء الشمس وضوء داخلي لإجراء هذه التجربة، إذا كان بإمكانك الرؤية من خلال القناع، فهذا يعني أنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية

اختبار الشمعة

كل ما عليك فعله هو إطفاء شمعة بقناعك، إذا تمكنت من القيام بذلك بنجاح، فهذا يعني أن قناعك ليس جيدًا بما يكفي ولا يمكنه منع جزيئات الرذاذ.

اختبار مقاومة الماء

الاختبار الثالث يحدد ما إذا كان القناع الخاص بك مقاومًا للماء أم لا، هذا اختبار مهم آخر حيث ينتقل الفيروس من خلال قطرات الماء التي يتم طردها عندما يتحدث المصابون ويسعلون ويعطسون.

دراسة: 66٪ من العاملين بمجال الرعاية الصحية عانوا من آثار جانبية بعد التطعيم ضد كوفيد

كشفت دراسة استقصائية أجراها خبراء الصحة العامة في الهند، أن الآثار الجانبية بعد التطعيم ضد كوفيد-19، من المرجح أن تحدث في 66 في المائة من العاملين في مجال الرعاية الصحية، وقد تهدأ في غضون يوم واحد من بدايتها.

الاستطلاع، الذي جمع ردود 5396 مستجيبًا، جميعهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، الذين تلقوا لقاحات كوفيد، من بين جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية، أبلغ ما يقرب من 66 في المائة منهم عن أعراض ما بعد التطعيم على الأقل، وفقا لموقع "thehealthsite".

مدى حمايتك بعد تلقي لقاح كوفيد

أكدت دراسة Covid Symptom Study، والتي نشرتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "أنت لست محصنًا على الفور بعد تلقي جرعة لقاح فيروس كورونا COVID-19 الأولى".

في الواقع، قد يستغرق الأمر 14 يومًا على الأقل حتى تبدأ أي مناعة في التحصين بعد جرعة اللقاح الأولى، وأضافت الدراسة: "أن أي شخص ما زال معرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله خلال هذا الوقت، وليس ذلك فحسب بل إن أي شخص مصاب بـ كوفيد بالفعل معرض لخطر إعادة العدوى ونقل المرض للآخرين، وتشير أحدث البيانات من الدراسة إلى أن لقاح فيروس كورونا يوفر حماية تصل إلى "50 بالمائة بعد أسبوعين، وبحلول الوقت الذي تمر فيه ثلاثة أسابيع، يمكن للقاح كوفيد أن يوفر "حماية تصل إلى 67 بالمائة".