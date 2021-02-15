فيروس كورونا: إذا لم تجتز كمامتك هذه الاختبارات الثلاثة فاعلم أنها غير فعالة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

ارتداء القناع هو خط الدفاع الأول ضد فيروس كوفيد 19 المعدي، يعمل كحاجز ويمنع قطرات الجهاز التنفسي الدقيقة المحملة بالفيروسات لشخص مُعدٍ من الوصول إلى الآخرين، يمكن أن تقلل تغطية فمك وأنفك بقناع من خطر الإصابة بالعدوى بنسبة 50٪ بشرط أن تستخدم القناع المناسب.

السؤال هو كيف تعرف ما إذا كان قناعك يعمل وفعال، إنه سهل للغاية وكل ما عليك فعله هو إجراء هذه الاختبارات الثلاثة البسيطة في المنزل، وفقا لـ"timesofindia".

اختبار الضوء

يكفي اختبار الضوء البسيط لمعرفة ما إذا كان القناع يستحق الاحتفاظ به أم يجب عليك التخلص منه، كشف جريجوري بولاند، مدير مجموعة أبحاث اللقاحات في Mayo Clinic، أن حمل القناع في الضوء يمكن أن يساعد في إظهار قدر كبير من الحماية التي يوفرها، ليس فقط شمعة، ولكن يمكنك أيضًا استخدام مصباح يدوي وضوء الشمس وضوء داخلي لإجراء هذه التجربة، إذا كان بإمكانك الرؤية من خلال القناع، فهذا يعني أنه ليس جيدًا بما فيه الكفاية ولا يمكنه منع الجزيئات الصغيرة من دخول الجهاز التنفسي.

اختبار الشمعة

ثاني اختبار هو إطفاء شمعة بقناعك، هذا الاختبار شائع من قبل أستاذ العلوم الأمريكي بيل ناي، ويمكن أن يساعد في تحديد فعالية قناعك وملاءمته، كل ما عليك فعله هو إطفاء شمعة بقناعك، إذا تمكنت من القيام بذلك بنجاح، فهذا يعني أن قناعك ليس جيدًا بما يكفي ولا يمكنه منع جزيئات الرذاذ، سواء كنت ترتدي هذه الأقنعة أم لا، فلن يكون ذلك مهمًا لأنك ستكون معرضًا لخطر الإصابة بالفيروس.

اختبار مقاومة الماء

الاختبار الثالث يحدد ما إذا كان القناع الخاص بك مقاومًا للماء أم لا، هذا اختبار مهم آخر حيث ينتقل الفيروس من خلال قطرات الماء التي يتم طردها عندما يتحدث المصابون ويسعلون ويعطسون.

إذا هبطت هذه القطرات على القناع الخاص بك وإذا كان القماش يمكن أن يتشربها، فأنت معرض لخطر العدوى، لذا، تحقق مما إذا كان القناع الخاص بك يمكن أن ينقع الماء بسهولة أم لا، إذا حدث ذلك، فهذا يعني أن قناعك فشل في الاختبار الثالث.

الخلاصة

سواء أكنت تختار قناعًا من القماش أو قناعًا جراحيًا، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات البسيطة في تحديد ما إذا كان قناعك يوفر الحماية بالفعل أم لا، وفقًا للمركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC)، يجب على المرء دائمًا ارتداء قناع من طبقتين أو ثلاث طبقات، في الآونة الأخيرة، قاموا بتحديث إرشاداتهم وأكدوا أن ارتداء قناعين - قماش فوق الجراحة - يمكن أن يوفر حماية بنسبة 95 في المائة من الفيروس.

ارتداء القناع هو مجرد طريقة واحدة للوقاية من الفيروس، ممارسة التباعد الاجتماعي واتباع آداب النظافة الجيدة هي بعض الطرق الأخرى للبقاء آمنًا.