تعرّفي على أفضل أنواع خامات الطرح

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 07:35 مساءً - تبحث الكثيرات من النساء عن أفضل خامات الطرح التي توفر الراحة والأناقة في الوقت ذاته؛ حيث إن معظم النساء يستخدمن الحجاب كمكمل أساسي لأزيائهن من خلال مزج الألوان ليبدو الحجاب مناسبًا لأناقتهن في مختلف المشاوير، واليوم نرصد لكُنَّ أفضل خامات الطرح لتعتمدنها في إطلالاتكن المختلفة.



طرح القطن

مدونة الموضة الكويتية سارة الدهيم بطرحة القطن



تتميز طرح القطن بملمسها الناعم والمرن، كما أنها تحتمل درجات الحرارة المرتفعة، وما يعيبه هو أنه قد يتجعد أثناء الغسيل، ويحتاج إلى كيّه باستمرار، وهو يُعَدُّ موضة قديمة سهلة التنفيذ، وتتوافر بألوان وأحجام متنوعة، وتعتمدها الكثيرات من النساء بكونها تمتص العرق وتقي من الحرارة، كما تثبَّت على الرأس جيداً وبسهولة من دون الحاجة إلى الدبابيس، بالإضافة إلى خفتها وتناسبها مع غالبية أشكال الوجوه، وللشتاء عليك اختيار لفة طرحتك القطنية بستايل الطبقات التي تعتمد على الطيات الكثيرة، فهذه الكثافة ستمنحك بعض الدفء الذي تبحثين عنه.

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طرح الشيفون

الاعلامية والبلوجر المصرية رهف الشامي بطرحة الشيفون



يُصنع الشيفون بمزيج من قماش الحرير والقطن، ومنه ما يكون مجعداً منفوشاً ومنه ما يكون مفروداً ذا ملمس ناعم، ولاعتقاد بعض الفتيات أن طرح الشيفون مناسبة للإطلالة الصباحية اليومية فقط نؤكد لكُنَّ العكس؛ فهي ملائمة لأغلب الأوقات، كإطلالات الظهيرة والسهرة، حيث تُعد الطرح الشيفون مثالية لإطلالتك مختلف الأوقات، وكل ما عليك فعله هو اختيار لفة مناسبة لأزيائك وإطلالاتك.

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طرح الحرير

البلوجر واليوتيوبر المصرية اية سكر بطرحة الحرير



طرح الحرير من الخامات المميزة، وتُعد من أهم أنواع خامات الطرح، وتتميز بالانسيابية والنعومة، وتنفع لارتدائها في الصباح للجامعة والعمل، كما أنها مناسبة لحضور الحفلات والسهرات بالنسبة للسيدات ممن لا يفضلن ارتداء الخامات الأخرى الأكثر بريقاً ولمعة، ولكن ما يعيبها هو أنها قد تكون ذات انسيابية ونعومة زائدة تتسبب في وقوعها من على الرأس، ولكن يمكنك حل هذه المشكلة بارتداء "بندانة" قطنية أسفله.

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طرح الكتان

البلوجر المصرية نورهان حسن بطرحة الكتان



تتميز طرح الكتان بتحملها للاستخدام المتكرر إلى جانب اللمعة الطبيعية، ولكن ما يعيبها أنها قد تكون غالية الثمن وقابلة للتعفن إذا خُزنت في أماكن رطبة، وعلى الرغم من ذلك فهي الطرح المفضلة في فصل الشتاء؛ فهي تتميز بالثقل والدفء.

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