عبايات وجلابيات خليجية من تهاني الكلبانية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 07:35 مساءً - تعتمد المذيعة العمانية ومقدمة الحفلات، تهاني بنت حمد الكلبانية، على الأزياء الخليجية بشكل كبير في مظهرها اليومي، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ومن أبرز إطلالاتها نرصد لكُنَّ عدة تصاميم للعبايات الخليجية والجلابيات المتنوعة، لتعتمدنها في مناسباتكن القادمة.



تصاميم العبايات السوداء بأساليب تهاني الكلبانية

تصاميم العبايات السوداء بأساليب تهاني الكلبانية

للعبايات السوداء طابع أنيق وفاخر يتجدَّد في كل موسم للموضة، لذا تألقت تهاني الكلبانية بعباية سوداء مطرزة بخطوط بيضاء ومكملة بقماش زهري ناعم لخيار يومي مرح.

تهاني الكلبانية عباية سوداء مزينة بالابيض

واختارت في إطلالتها الثانية عباية سوداء مخططة في الجانبين بالأبيض لمظهر رياضي يومي.

اطلالة العبايه من تهاني الكلبانية

كما تزينت بعباية سوداء مُكملة بقماش أبيض في الأكمام مع حجاب أبيض، وجملت مظهرها بقلادة ذهبية طويلة.

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جلابيات خليجية ناعمة من تهاني الكلبانية

جلابية سوداء من تهاني الكلبانية

تعتمد النساء على الجلابيات في إطلالاتهن بالمنزل أو في مظهرهن اليومي، وعن تهاني الكلبانية فقد ظهرت بجلابية سوداء مطرزة بنقوش فضية وزهرية في الجزء العلوي والسفلي، مع حجاب زهري، وحذاء بكعب أبيض لخيار ناعم وأنيق.

تهاني الكلبانية بجلابية مطرزة

وارتدَتْ في إطلالة أخرى جلابية سوداء فضفاضة مطرزة بنقوش ملونة تراثية في منطقة الصدر وفي الأسفل، وأكملت مظهرها بحجاب زهري مع مجوهرات ذهبية لليدين.

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تهاني الكلبانية بالأزياء العمانية

تهاني الكلبانية بالزي العماني



تتميز سلطنة عمان بتنوع الأزياء التراثية فيها، بالإضافة إلى جمال ألوانها وأشكالها، وهي تمثِّل عراقة وأصالة المجتمع العماني، كما تميز المجتمع العماني بمحافظته على ارتداء الزي التراثي الأنيق، لذا تأنقت تهاني الكلبانية بجلابية حمراء طويلة مطرزة بالأبيض والأسود والأخضر، وأكملتها بإكسسوارات ذهبية عمانية مع حذاء بكعب مصمم بفصوص كريستالية، ولجأت للحجاب الأسود مع وشاح أحمر للرأس مطرز بالنقوش السوداء، ومن الناحية الجمالية ارتكز ماكياجها على درجات اللون البني.

الزي العماني من تهاني الكلبانية

وأطلت في الخيار الثاني بجلابية ذهبية مطرزة بنقوش مختلفة مع بنطال شفاف مطرز بالذهبي، وحجاب زهري أكملته بإكسسوارات ذهبية ضخمة.

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العبايات الملونة لإطلالة حيوية

تهاني الكلبانية بالعباية الملونة



لأن الكثيرات من الفتيات يفضلن العبايات الملونة البسيطة، فقد اعتمدت تهاني الكلبانية عدة تصميمات يمكنها أن تلهمكن ببعض الأفكار؛ حيث تجملت بعباية سماوية مع حجاب بدرجة مختلفة من السماوي للمسة مرحة وأنيقة.

اطلالة حيادية الالوان بالعباية

وفي إطلالة حيادية لجأت للعباية البيضاء مع فستان بني طويل، وأكملت مظهرها باللون البني والأبيض.

العباية الملونة من تهاني الكلبانية لاطلالة حيوية

كما ظهرت بعباية بلون الأوف وايت المزين بفصوص جانبية من اللؤلؤ، مع فستان أبيض مزين بقلادة ذهبية.

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