لماذا التقشير ضروري جداً للبشرة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 07:35 مساءً - يعتبر التقشير من أهم الخطوات لتنظيف البشرة بشكل جيد، لكن للأسف تهمل كثيرات من النساء هذه الخطوة بحجة ضيق الوقت، في وقت يساعد تقشير البشرة بشكل دوري في الحصول على بشرة نقية وصافية كبشرة الأطفال. فلماذا التقشير ضروري جداً للبشرة؟ مقال يعرفك الى أبرز فوائد تقشير البشرة، ولماذا لا يجب إهمال هذه الخطوة مهما كانت الأسباب.



ينظّف البشرة جيداً

تنيظيف البشرة جيداً



التقشير هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف البشرة بشكل صحيح، حيث يزيل العرق والزيوت الزائدة وجميع الأوساخ التي تسد مسامات البشرة. وتساعد جميع جزيئات المقشر عند فركها على الجلد، في فتح المسام عن طريق تنظيفها بشكل جيد.

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يمنح البشرة ملمساً ناعماً

يمنح البشرة ملمساً ناعماً



نظراً الى أن عملية فرك البشرة أثناء القيام بالتقشير، تتمحور حول التطهير العميق للمسامات، فإن التقشير يجعل ملمس البسرة ناعماً جداً ويحسّن مظهرها. إضافة الى ذلك، تنعكس البشرة النظيفة من الداخل على السطح، وبالتالي تبدو جميلة ومشرقة، حيث تتم إزالة خلايا الجلد الميت التي تتراكم فوق طبقة الجلد، لتكشف عن بشرة صحية وممتلئة بشكل طبيعي.

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يساعد على التخلص من التقشرات

يساعد على التخلص من التقشرات



يؤدي ترسب خلايا الجلد الميت على بشرة الوجه، الى ظهور التقشرات والبقع الجلدية الجافة. لكن التقشير يساعدك في التخلص من هذه التقشرات، إذ يعمل على فصل الخلايا الميتة التي تتشبث بوجهك بمساعدة الجزيئات الصغيرة الموجودة في أنواع مقشر الوجه، مما يجعل بشرة وجهك نظيفة وأكثر إشراقاً وتوهجاً.

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يقلل من ندبات حب الشباب

يقلل من ندبات حب الشباب



يعمل تقشير البشرة على التخلص من ندبات حب الشباب مع مرور الوقت، إذ يستبدل الطبقة العليا من الجلد بطبقة جديدة، لتبدأ تتلاشى تلك الندبات من تلقاء نفسها.

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يمنع نمو الشعر الزائد في الوجه

يمنع نمو الشعر الزائد في الوجه



تساهم عملية تقشير البشرة في منع نمو الشعر الزائد في الوجه والتخلص منه بشكل نهائي، حيث تتوغّل جزيئات المقشر في عمق المسام لتزيل الشعر الزائد من الجذور، مما يجعل بشرة وجهك نقية وصافية وخالية من الشوائب.

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يزيل الجلد الميت

لماذا التقشير ضروري جداً للبشرة؟



يشكل الجلد الميت طبقة تسد مسامات البشرة وتسبب مشاكل مختلفة للبشرة، مثل حب الشباب. فإذا كنت تريدين الحصول عل بشرة متوهجة في كل الأوقات، فليس عليك إلا تقشير بشرتك بانتظام وعدم إهمال هذه الخطوة تحت أي ظرف.

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