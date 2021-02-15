كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 15 فبراير 2021 07:35 مساءً - في بداية عام 2021، كانت للنجمة نوال الزغبي مجموعة إطلالات راقية جداً لناحية تسريحات الشعر وأساليب لمكياج، والتي يمكن للمرأة العربية أن تستوحي منها أفكاراً عصرية تجعلها محط الأنظار على الدوام. وقد اخترنا لك في هذا المقال مجموعة صيحات جمالية من نوال الزغبي، والتي استقيناها من حسابها في إنستغرام، فهي تلهمك أجمل الأفكار.



تاج الشعر

تاج الشعر (الصورة من إنستغرام)



من المعروف أن أكسسوارات الشعر بمختلف أشكالها رائجة جداً حالياً وتعد من أبرز الصيحات الجمالية لعام 2021، وقد اختارت نوال الزغبي تاج الرأس المرصع الفاخر لتواكب هذه الموضة التي تعزز من جمال ورقي إطلالة المرأة، حيث اعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل مع تاج الشعر الضخم في مقدمة الرأس.

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مكياج بني مع الأيلاينر البارز

مكياج بني مع الأيلاينر البارز (الصورة من إنستغرام)



المكياج بتدرجات اللون البني الى جانب الأيلاينر الأسود البارز، هو أيضاً إحدى الصيحات الجمالية التي اعتمدتها النجمة نوال الزغبي مؤخراً، وهو من أفضل الطرق لإبراز العين وجعلها أكبر حجماً وأكثر اتساعاً، حيث اختارت ظلال العيون بتدرجات البني فوق العين وعلى خط الرمش السفلي، مع الأيلاينر الأسود الواضح الذي يمتد من مدمع العين ويصل مجنحاً الى خارج العين. كما استخدمت الرموش الاصطناعية والروج النيود المات، والبلاش البرونزي الذي منحها بشرة جذابة وإطلالة دافئة.

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تسريحة ذيل الحصان مع الغرة النصفية المنسدلة

تسريحة ذيل الحصان مع الغرة النصفية المنسدلة (الصورة من إنستغرام)



ومن بين أجمل تسريحات الشعر التي اعتمدتها نوال الزغبي مؤخراً، تسريحة ذيل الحصان العالية والضخمة مع الغرة النصفية المنسدلة على جانبي الوجه، وهي تسريحة أنيقة جداً وتوفر للمرأة إطلالة أنثوية جداً ولافتة.

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مكياج برونزي لامع

مكياج برونزي لامع (الصورة من إنستغرام)



يعد المكياج اللامع إحدى أبرز الصيحات الجمالية لعام 2021، وقد اعتمدته النجمة نوال الزغبي بتدرجات اللون البرونزي، التي أتت متداخلة على الجفنين، الى جانب خطوط الأيلاينر السوداء العريضة والمات على الجفون العلوية والسفلية. كما اختارت معه الروج النيود المات المحدد بالكونتور البني الداكن، والبلاش الزهري الواضح على أعلى الوجنتين.

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تسريحة الكعكة العالية

تسريحة الكعكة العالية (الصورة من إنستغرام)



تسريحة الكعكة العالية مع الغرة البوف والخصلات القليلة المنسدلة على جانب الوجه، كانت أيضاً ضمن اختيارات نوال الزغبي في بداية عام 2021، وهي تسريحة عصرية وأنيقة وتضمن للمرأة إطلالة في غاية الجاذبية والجمال.

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