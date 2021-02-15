في نظر الدولة توأم.. معاناة طفلة بشهادتين ميلاد بسبب الطلاق: مش هعرف أعلمها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تركها فجأة في منتصف شهور حملها لتذهب إلى منزل أبيها لاستكمال فترتها حتى وضعت «منى أشرف» طفلتها الوحيدة، وبعد يوم واحد من ولادتها ذهبت لتثبتها في مكتب الصحة بعد بعد تحرير محضر في قسم الشرطة، بسبب رفض والدها الحضور لرؤيتها واستخراج شهادة ميلاد لها.

طفلة بشهادتين ميلاد

حصلت «منى» على إخطار يفيد بأن لها الحق في استخراج شهادة ميلاد لصغيرتها وبالفعل استخرجت شهادة باسم «مايان» بتاريخ الأول من يوليو عام 2019، وبعد 5 أيام ذهب والد الطفلة لاستخراج شهادة ميلاد أخرى لها ولكن باسم كندا، بنفس تاريخ الميلاد، ليصبح هناك شهادتين ميلاد لنفس الطفلة، وبرقمين قوميين: «القاضي قالي إنتي كده في نظر الدولة عندك توأم».

الحقيقة طفلة وعلى الورق توأم

تحاول السيدة العشرينية على مدار عامين إثبات أن لديها طفلة واحدة وهي الأحق بشهادة ميلادها الأول مطالبة بإسقاط الأخرى لأنها سبقته في استخراجها، مؤكدة أن هذا الأمر قد يسبب لها ضررًا لأن الأب له الحق الأول في استخراج شهادة ميلاد أبنائه: «بس هو رفض لما طلبت منه ييجي يكتبها والبنت بقي عمرها سنة و7 شهور ولسه مشفهاش لحد دلوقتي معرفش إزاى عرف يطلع لها شهادة وهي مكنتش معاه تاخد التطعيم زي ما عملت».

تحكي أن زوجها طلب منها الانفصال فجأة بدون إبداء أي أسباب واضحة، حين كانت في بيت أهلها تقضي فترة حملها، وفجأة اكتشفت بعد ذلك أنه غير «كالون» المنزل: «أهلى أدخلوا زي أي أهل عشان يفهموا منه ايه اللي حصل مقلش حاجة».

الأم تستغيث لوقف شهادة ميلاد الأب

تبحث الأم عن حل المشكلة التي وقعت فيها طفلتها، لافتة إلى أنه مستقبلًا ربما لم تستطع دخولها المدرسة أو إثبات أن لديها طفلة واحدة وليس اثنين: «أنا خايفة يجي يطالبني بطفلتين ومحتاجة تدخل من المسؤولين في الصحة عشان ألغي شهادته بتاعة البنت وتعيش بشهادة واحدة زي باقي الأطفال».