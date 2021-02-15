جنا عمرو دياب تحتفل بالفلانتين مع صديقها.. ومتابعون: أبوكي فين؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت جنا، ابنة الفنان عمرو دياب، متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور والفيديوهات التي جمعتها بصديقها، احتفالا بالفلانتين.

وخلال إحدى الصور، ظهرت «جنا» وهي محتضنة صديقها الذي يدعى «جوش ميلر»، وأرفقت تعليقا بالإنجليزية، قائلة: «بحبك يا جوش، أنت بارع في التصوير».

انتقادات من متابعين جنا دياب

وسرعان ما لاقت الصور والفيديوهات تفاعل الكثير من متابعين ابنة الفنانة عمرو دياب، حيث وجّه بعض الأشخاص الانتقادات لها، فجاء من بين التعليقات: «أبوكي فين؟».

ويذكر أنها ليست الواقعة الأولى لها، حيث أثارت ابنة عمرو دياب الجدل حولها، في أكتوبر الماضي، بعد ظهورها مع شاب في عدد من الصور وهي تحتضنه أيضًا، خلال حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام».

انتقادات عديدة وُجهت لـ«جنا»، من قبل متابعيها، فجاء من بين التعليقات: «ده خطيبك ده ولا إيه؟»، «أومال بابا فين؟».

فيما علقت كنزي الشقيقة الكبرى لها، بوضع عدد من القلوب.

إطلالة مثيرة للجدل

وخلال الشهر ذاته من العام الماضي، أحدثت جنا دياب جدلا كبيرًا، بنشرها عدد من الصور الجريئة، والتي ظهرت خلالها وهي تعطي ظهرها لعدسة الكاميرا، وبنفس حركتها الشهيرة، متألقة بملابس مكشوفة، حيث ارتدت هاف ستوميك مزين بالورود، كشف عن ظهرها كاملًا.

وجاء من بين تعليقات المتابعين مع الصور التي حققت الآلاف من تسجيلات الإعجاب، «هو بابا فين يا لينا»، إذ تسير جنا على خطى شقيقتها كنزي، التي تحرص هي الأخرى، على مشاركة متابعيها بصور من حياتها اليومية، بإطلالات ومواقف جريئة، تثير غضب الكثير من متابعيهم.

إطلالات محتشمة لـ نور عمرو دياب

وعلى نقيض ما يظهرن به كل من جنا وكنزي دياب بإطلالاتهما الجرئية، إلا أن الشقيقة الكبرى لهن «نور»، تفضل الظهور أمام متابعيها بإطلالات محتشمة في صورها بصورة مستمرة، وهو ما يلقى إعجاب الكثير من متابعيها.