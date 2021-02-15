جورجينا ترتدي تيشرت ياسمين صبري في أحدث ظهور لها

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها عارضة الأزياء جورجينا رودريجيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مطلة بتشيرت سبق أن ظهرت ياسمين صبري بالتيشرت نفسه في 2020.

جلسة تصوير صديقة كريستيانو رونالدو

وظهرت «جورجينا»، بتشيرت أسود اللون مدون عليه اسم دار الأزياء «بالمان» المنتجة له، مع بنطلون ضيق وسترة شتوية طويلة، لتنسق تلك الإطلالة مع تسريحة شعر انسيابية، ومكياج هادئ، خلال إمساكها بحقيبة سفر متوسطة الحجم.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع جلسة التصوير، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أيقونة الأناقة والجمال»، و«أين ستذهبين ياجورجينا بهذه الحقيبة؟»، و«جمالك خاطف للأنظار يا ملكة جمال الكون».

ياسمين صبري تسبق جورجينا

وسبق أن أطلت ياسمين صبري بالتيشرت نفسه، خلال استضافتها في برنامج «رامز مجنون رسمي» على «أم بي سي مصر»، في رمضان الماضي 2020.

عيد ميلاد جورجينا صديقة كريستيانو رونالدو

وفي يناير الماضي، احتفلت عارضة الأزياء جورجينا بعيد ميلادها، في حفل عائلي بحضور صديقها نجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو، الذي دون لها رسالة رومانسية عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

يذكر أن جورجينا أنجبت من شريك حياتها البرتغالي التوأم إيفا وماتيو وآلانا، يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» ما يتجاوز 22 مليونا و500 ألف شخص من جميع أنحاء العالم.

وتعمل جورجينا في مجال الموديلنج، وظهرت كوجه دعائي للعديد من دور الأزياء والعلامات التجارية الشهيرة، منها Yamamay، وذكر موقع «gossip gist»، أن قيمة ثروتها تجاوزت 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2018.