إلهام شاهين تحتفل بعيد ميلاد ابنة شقيقتها: أجمل حب في عمري (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إلهام شاهين، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورًا من احتفالها بعيد ميلاد ابنة شقيقتها التي تحمل اسمها أيضًا، وعدد من أفراد عائلتها، وتزامن الاحتفال أيضًا مع عيد الحب.

وعلقت «إلهام» على الصور التي أظهرت حبها لابنة شقيقتها، التي تعرف في العائلة بـ«إلهام الصغيرة»: «قضيت أحلى فلانتين في حياتى مع أجمل حب فى عمرى.. إلهام الصغيرة.. كل سنة حبيبتى وأنتى حبيبتى وأحلى بنوته فى الدنيا.. ويارب يحقق لك كل أحلامك ويسعدك ويفرح قلبك.. سنة حلوة عليكى يا حلوتى.. عيد ميلادك هو أحلى عيد حب.. كل العيله بتحبك.. جمعتينا وفرحتينا».

وتفاعل معها أصدقائها الفنانين في التعليقات ومتابعوها: «كل سنة وهي بخير وصحة وسعاده ربنا يخليهالك» و«ربنا يخليكم لبعض دايمًا»، و«حبيبتى ربنا يخليها لكم ويحافظ عليكم كلكم يارب».

إلهام شاهين في مهرجان القاهرة السينمائي

وكانت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين، تألقت مؤخرًا خلال ظهورها على السجادة الحمراء، بفاعليات الدورة الـ 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت الفنانة بفستان باللون الأصفر الداكن، طويل من الشيفون، ومرصع بالفصوص الذهبية اللامعة، كما اعتمدت على الشعر القصير المموج، مع المكياج اللامع والصريح.

وأكملت الفنانة إطلالتها، بساعة مميزة «Happy Sport»، جاءت بتوقيع ماركة «chopard»

والساعة مصنوعة من الذهب عيار 18، ومرصعة بـ 36 قطعة من الألماس، كما تميزت بعقاربها التي اشبه بالسيف، و7 ماسات عائمة، مع سوار من الذهب الأصفر عيار 18 قيراطًا.

وتُقدر الساعة الكلاسيكية، بـ29800 دولار أمريكي أي مايعادل 466,966 جنيهًا مصريًا.