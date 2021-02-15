هدايا الفنانات في عيد الحب: ورد وعشاء رومانسي وحلويات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

هدايات متنوعة، حصلت عليها الفنانات بمناسبة عيد الحب «الفلانتين»، الذي يحتفل به العالم 14 فبراير من كل عام، وسط حرص الكثير منهن على مشاركة تلك الهدايا عبر حساباتهن الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

«هن» رصد أبرز هدايا الفنانات في احتفالات عيد الحب «الفلانتين»، خلال الفقرات التالية.

بوكية ورد لياسمين صبري

كشفت الفنانة ياسمين صبري عن هدية عيد الحب، عبر خاصية «ستوري» لحسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مشاركة 3 صور لبوكية ورد أحمر ضخم، مرفقة بيه كارت معايدة بعيد الحب.

وعلقت ياسمين صبري، على الهدية قائلة باللغة الإنجليزية : «حبيبي.. كلنا أحبننا تلك الهدية»، وأغلقت التعليقات عبر خاصية «أستوري».

هدية رومانسية لشيري عادل

شاركت الفنانة شيري عادل، جمهورها مجموعة صور لهدايا عيد الحُب، التي تلقتها، عبر خاصية «أستوري» على موقع «إنستجرام»، تتضمن صور لمجموعة من الورود الحمراء والشوكولاتة.

بوكية وكعكة لصوفينار

نشرت الراقصة الأجنبية صوفينار، صورة من احتفالها بعيد الحب، بالأمس، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال إمساكها بهدية عيد الحب، والتي تتضمن كعكة عيد الحب، وباقة من الورود الحمراء، مرتدية جمبسوت بلوني الأبيض والأسود، مع الشعر المنسدل معلقة: «هابي فلانتين داي يا حلوين».

عشاء رومانسي يجمع إنجي علاء ويوسف الشريف

وقرر الثنائي إنجي علاء والفنان يوسف الشريف، الاحتفال بعيد الحب بطريقة رومانسية، خلال جلوسهما لتناول العشاء على أضواء شموع حمراء اللون، لتكتمل السهرة بجلسة تصوير رومانسية لهما، والتي شاركتها إنجي علاء عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وسط تفاعل واسع من رواد سوشيال ميديا معاها.

وظهرت زوجة يوسف الشريف ببلوزة من الساتان فاتح اللون مع جيب أسود، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات البسيطة، ومكياج هادئ، فيما أطل يوسف الشريف، بأزياء كاجوال شتوية سوداء اللون، تتضمن سترة طويلة غير منقوشة وبنطلون.