أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجاهل الدوخة وتجنب التدخين خلال مرضك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

التدخين أثناء الإصابة بكورونا

عادة قد يفعلها بعض المصابين بالفيروس رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

التدخين أثناء الإصابة بكورونا يعرضك لمضاعفات تصل للوفاة.

كيف نحمي أنفسنا؟

الإقلاع عن التدخين تماما أثناء الإصابة بكورونا، وحتى بعد التعافي.

تجاهل تعرضك لـ"الدوخة"

أمر قد يغفل عنه الكثيرون رغم خطورته في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

الدوخة عرض غير شائع لكورونا، وبالتالي فإن تجاهلها قد يزيد مضاعفات المرض لديك.

كيف نحمي أنفسنا؟

افحص نفسك عند الطبيب إذا شعرت بالدوخة فورا.

عدم نظافة اليدين والمطبخ عند تقديم طعام لمريض كورونا في المنزل

عادة قد يتجاهلها البعض رغم خطورتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تجنب نظافة اليدين والمطبخ عند تقديم طعام لمريض كورونا بالمنزل، قد يعرضك للإصابة بالفيروسات ويهدد المريض بالمضاعفات.

كيف نحمي أنفسنا؟

الحفاظ نظافة اليدين والمطبخ عند تقديم طعام لمريض كورونا بالمنزل.

طهي الطعام جيدا للتخلص من الميكروبات.