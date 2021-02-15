فيروس كورونا: ما مدى حمايتك بعد تلقي اللقاح؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشهد برامج التطعيم زيادة في الأعداد على مستوى العالم، في محاولة لوقف نزيف الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وقبل بضعة أشهر فقط، كانت هناك شكوك في إمكانية تطوير لقاح فعال لـ كوفيد-19، والآن قامت خمس شركات بنشر نتائج إيجابية عن المرحلة الثالثة، وتم السماح باستخدام ثلاثة لقاحات وتلقى ملايين الأشخاص ،على سبيل المثال، في جميع أنحاء المملكة المتحدة الجرعة الأولى من اللقاح، حيث يعبتر التطعيم هو السبيل للخروج من هذا الوباء.

وأكدت دراسة Covid Symptom Study، والتي نشرتها صحيفة إكسبريس البريطانية: "أنت لست محصنًا على الفور بعد تلقي جرعة لقاح فيروس كورونا COVID-19 الأولى".

في الواقع، قد يستغرق الأمر 14 يومًا على الأقل حتى تبدأ أي مناعة في التحصين بعد جرعة اللقاح الأولى.

وأضافت الدراسة: "أن أي شخص ما زال معرضا لخطر الإصابة بفيروس كورونا ونقله خلال هذا الوقت، وليس ذلك فحسب بل إن أي شخص مصاب بـ كوفيد بالفعل معرض لخطر إعادة العدوى ونقل المرض للآخرين".

ونصح تيم سبيكتور، رئيس دراسة أعراض كوفيد، الأشخاص بافتراض أنك غير محمي تمامًا في أول أسبوعين بعد التطعيم بالجرعة الأولى من اللقاح".

وأضاف: "لا يزال بإمكانك التقاط COVID-19 بسهولة ولا يزال بإمكانك نقل الفيروس للآخرين من حولك، وسيشعر الكثير من الناس بالراحة بعد التطعيم، ولكن من المهم حقًا الاستمرار في اتباع الإرشادات بشأن التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وارتداء قناع بعد جرعة اللقاح الأولى."

وتشير أحدث البيانات من الدراسة إلى أن لقاح فيروس كورونا يوفر حماية تصل إلى "50 بالمائة بعد أسبوعين".

وبحلول الوقت الذي تمر فيه ثلاثة أسابيع، يمكن للقاح كوفيد أن يوفر "حماية تصل إلى 67 بالمائة".

ومع ذلك، فإن لقاحات مثل فايزر وأكسفورد وموديرنا - Pfizer / BioNTech و Oxford / AstraZeneca و Moderna - "، تحتاج جميعها إلى جرعتين لتحقيق أقصى قدر من الحماية، وضع في اعتبارك أنه لا يوجد لقاح يوفر حماية بنسبة 100 في المائة ضد كوفيد.

وشهدت دراسة أعراض كوفيد، حالات خفيفة في أولئك الذين تم تطعيمهم، بينما تشير الأدلة إلى أن لقاحات كورونا فعالة في الوقاية من الأعراض الشديدة والاستشفاء والوفاة، إلا أن الباحثين ليسوا متأكدين من مدى فعاليتها في منع انتقال العدوى، بالإضافة إلى ذلك، لا يعرف العلماء مدى فعالية اللقاحات ضد سلالات جديدة من فيروس كورونا.